Nacional

Confirman identificación de víctimas de la Caravana de la Muerte: se hallaron restos del músico Jorge Peña Hen

El compositor, quien fue fundador de la primera orquesta sinfónica infantil de Latinoamérica, fue ejecutado por agentes del grupo militar en 1973 en La Serena.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz
Jorge Peña Hen 1

El ministro en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Sergio Troncoso , se reunió con familiares de víctimas ejecutadas por la denominada “Caravana de la Muerte” en la ciudad y de otras tres víctimas en la Región de Coquimbo, para informar los resultados de las diligencias realizadas tras la exhumación de diez cuerpos.

El procedimiento se llevó a cabo ante incongruencias y sospechas de errores en la identificación de restos entregados a sus familiares en 1998.

Durante el encuentro, Troncoso corroboró que la totalidad de los cuerpos exhumados corresponden a víctimas del paso de la Caravana de la Muerte por La Serena, y que no se encontraron restos pertenecientes a otras personas.

“Lo que se logró determinar es que los fusilados de la Caravana de la Muerte efectivamente fueron todos inhumados en el cementerio de La Serena. Por lo menos, con la información que tenemos hasta ahora, ha sido posible identificar de manera bastante correcta al menos seis cuerpos concretos, completos, y de manera parcial, los restantes”, explicó.

Se hallaron restos del músico Jorge Peña Hen

El ministro informó además que durante las exhumaciones se hallaron restos de las extremidades del músico Jorge Peña Hen, ejecutado por agentes del grupo militar en 1973, cuyo cuerpo incompleto había sido entregado en la década de los 90 a su familia. “Valga recordar que Jorge Peña Hen, cuando le entregaron a su familia las osamentas incompletas que habían sido recuperadas, ellos decidieron proceder a la incineración de estos restos, pero ahora se encontraron otros distintos, que corresponden a algunos huesos de sus manos y de un pie”, señaló Troncoso.

Las diligencias también confirmaron que una de las exhumaciones no correspondía a la víctima identificada originalmente, sino a otra persona ejecutada durante el paso de la Caravana. En ese caso, los restos serán entregados a la familia correspondiente y se procederá a la exhumación del cuerpo cuya identidad se desconoce.

“Estas 15 familias que fueron heridas y dañadas seguimos fuertes y vamos a seguir apoyándonos entre todos”, expresó Marcos Barrantes Celedón, hijo de la víctima Marcos Barrantes Alcayaga.

Por su parte, Tatiana Cortés Segovia, hija de Óscar Cortés Cortés, afirmó que “el objetivo principal es seguir avanzando en memoria y, por supuesto, mantener viva esta historia de la que somos afectados directos, porque en este minuto tenemos en nuestro país discursos negacionistas muy odiosos, violentos, que están poniendo en duda la existencia de toda una vida que hemos llevado las 15 familias de esta región”.

En la reunión participaron la directora nacional del Servicio Médico Legal (SML), Marisol Prado, y profesionales de la entidad, además del encargado del Programa de Derechos Humanos de la Seremi de Justicia, Álvaro Aburto, y profesionales del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (Prais), encargados de brindar contención a los familiares.

Prado indicó que “estamos en una etapa preliminar esperando un informe final que va a contener la información genética de identificación que entregamos hoy día, más los informes antropológicos y arqueológicos, todo en un informe integral; para luego, proceder en aquellos cuerpos que ya se encuentran completos, a la inhumación y la entrega a sus familias”.

De acuerdo con lo informado, en diciembre se espera finalizar el proceso respecto de los 15 ejecutados durante el paso de la Caravana de la Muerte por La Serena y continuar la búsqueda de las víctimas restantes cuyos restos no fueron hallados en las exhumaciones realizadas.

Más sobre:Caravana de la muerteDetenidos desaparecidosRestosDictaduraCoquimbo

