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    “Conociendo las necesidades de las FF.AA”: Presidente Kast sostiene reuniones con el alto mando del Ejército y la Armada

    Tras la cita en La Moneda, el jefe de Estado señaló que en las conversaciones se abordaron los requerimientos de cada rama de las FF.AA.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    18/03/2026 - PRESIDENTE JOSE ANTONIO KAST, HACE INGRESO AL MINISTERIO DE DEFENSA. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    El Presidente José Antonio Kast concretó este miércoles una serie de reuniones en el Palacio de La Moneda con los altos mandos de las ramas de las Fuerzas Armadas, con la finalidad de conocer el estado de cada una.

    Al encuentro asistió el alto mando del Ejército, representado por los comandantes en jefe del Ejército, el general Pedro Varela, y de la Armada, el almirante Fernando Cabrera.

    Se espera que para este jueves haga lo propio con la Fuerza Aérea de Chile (FACH), encabezada por el general del aire Hugo Rodríguez.

    Tras las citas, el Presidente Kast agradeció a los asistentes, a quienes había convocado mediante el Ministerio de Defensa, cuyo titular, Fernando Barros, también estuvo en los encuentros.

    “Ha sido muy interesante, creo que tenemos todavía mucho por aportar como institución de gobierno a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas”, manifestó el Jefe de Estado.

    “(Estamos) preparándonos para tener el Mes del Mar, el Mes de las Glorias del Ejército y vamos a seguir trabajando. Ahora vamos a tener el aniversario de la Fuerza Aérea también, así que para mí ha sido un gusto poder estar con el ministro de Defensa y con los subsecretarios, conociendo todo lo que son las necesidades también de las FF.AA”, sostuvo el jefe de Estado.

    El Mandatario además afirmó que en la cita se conocieron los requerimientos de cada institución castrense.

    Más sobre:José Antonio KastLa MonedaFuerzas Armadas

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