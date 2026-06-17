Contraloría descarta uso de recursos públicos en fiesta de aniversario del SLEP de Atacama

La Contraloría General de la República (CGR) descartó que finalmente hubiera uso de recursos públicos en la polémica fiesta para celebrar el quinto aniversario del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama.

La celebración se realizó el pasado 9 de enero de 2026 en dependencias de Antay Casino & Hotel, en la comuna de Copiapó. En ella se contrataron servicios para 150 personas, entre los que se incluyó coctelería, el uso de una limusina y uso de una cámara de 360°. La situación escaló al punto que finalmente al director del servicio en ese entonces, Daslav Mihovilovic, se le solicitó la renuncia por parte del ministro de Educación de la época, Nicolás Cataldo.

Mihovilovic defendió que no se utilizaron recursos públicos en la celebración y llegó a presentar una querella por injurias en contra del expresidente Gabriel Boric, quien valoró la destitución del exdirector. Esta acción judicial finalmente no prosperó debido a que la Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó la solicitud de desafuero necesaria para la formalización.

En ese contexto, Contraloría emitió un informe de 18 páginas en que aborda las eventuales irregularidades en la mencionada fiesta, de las que enfatiza que no hubo uso de recursos públicos .

“Se verificó que Antay Casino & Hotel bajo la razón social de Sidesa Chile S.A., RUT N° XXX, emitió 3 facturas electrónicas por conceptos de alimentos, equipos y cóctel por un monto de $3.421.250, las que fueron pagadas mediante transferencia electrónica con fecha 14 de enero de 2026 por Global Pro Group Spa RUT N° XXX, mientras que la señora XXX Gerente de Administración y Finanzas de Global Pro Group Spa, realizó pago con fecha 15 de enero de 2026 una boleta electrónica por concepto de bebidas alcohólicas consumidas en el bar del hotel por $226.700, el día del evento", señala parte del informe del ente fiscalizador.

A pesar de lo anterior, si mencionan que iniciarán una investigación de la relación entre el SLEP de Atacama y el proveedor Global Pro Group SpA, de la que Contraloría señala que evidenciaron que una relación contractual vigente con empresas relacionadas.

En particular, estas empresas han entregado al SLEP de Atacama servicios de guardias de seguridad, transporte escolar, y de aseo y limpieza de establecimientos .

Todos estos antecedentes, señaló la Contraloría, fueron remitidos en su minuto al Ministerio Público, que ya anteriormente había iniciado una investigación de oficio por eventuales irregularidades en la ya detallada fiesta.