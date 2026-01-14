Fiscalía abre investigación de oficio por polémica fiesta de SLEP de Atacama

Esta jornada la Fiscalía abrió una investigación de oficio por la polémica fiesta del SLEP Atacama realizada el viernes en una dependencia del Casino de Copiapó y cuyos registros audiovisuales se viralizaron en redes sociales.

En dichas imágenes se pudo observar que la celebración contó con una limusina de lujo, así como también iluminación especial, tortas, tragos y cámaras 360°.

Es por eso que, con el fin de esclarecer el origen de los recursos de la fiesta, la Unidad de Causas Complejas de la Fiscalía de Atacama ordenó diligencias a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI para comenzar a reunir antecedentes que lleven a determinar si hubo o no acciones constitutivas de delitos.

Al respecto, el fiscal de la mencionada Unidad investigativa, Luis Miranda, sostuvo que “la investigación de oficio abierta por la Fiscalía de Atacama buscará indagar respecto al origen de los recursos que financiaron esta celebración y si dichos procesos se ajustaron a la reglamentación vigente, además de poder determinar si hubo o no acciones constitutivas de delitos de carácter penal y sus posibles responsables”.

Sobre esta causa, el subprefecto de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI Copiapó, Darwin García, indicó que ya se realizaron una serie de diligencias investigativas.

“Por esta razón, oficiales policiales de la Bridec concurrieron hasta las dependencias del SLEP Atacama, así como también de empresas ligadas a los festejos que tuvieron alta connotación social. El trabajo policial llevado a cabo en las primeras diligencias investigativas permitió la incautación de diversos equipos computacionales, con el objetivo de comenzar a indagar el origen de los recursos utilizados para la celebración realizada por el organismo público”, dijo.

Finalmente, el Fiscal Regional de Atacama, Juan Andrés Shertzer, indicó que “por ahora no existen indicios de ilícitos en particular y con el avance de la función indagatoria se analizarán los antecedentes que afloren en esta investigación”.