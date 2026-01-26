Contratación de parientes en campaña: lo que develó el Servel tras la rendición de gastos de candidatos

El Servicio Electoral aun está en proceso de revisión de los gastos de campaña tras la última elección presidencial y parlamentaria de cara al proceso de reembolso de los candidato en relación al volumen de votos que obtuvieron.

En el marco de la rendición de gastos al Servel, el viernes pasado La Tercera consignó que el presidente electo José Antonio Kast invirtió $450 millones para su cierre de campaña en el Movistar Arena.

Uno de los aspectos llamativos en la rendición de los candidatos de la reciente elección es la contratación de familiares .

Hasta ahora se conocía el caso de la excandidata presidencial Evelyn Matthei (Chile Vamos), quien optó por confiarle a su hermano Fernando Matthei Fornet la administración electoral de su campaña tal como lo hizo en su candidatura de 2013. Pero no es el único caso.

Por ejemplo el candidato a senador, Jorge Rathgeb (RN), pagó a su hijo homónimo, Jorge Rathgeb Leonelli, como administrador electoral un total de $2.500.000.

Asimismo, el Servel consigna el caso del candidato a diputado Cristián Daly Dagorret (PNL), quien consigna varios desembolsos a parientes en el marco de su campaña al Parlamento. En el apartado de registro de sedes, por ejemplo, el Servel consigna que el postulante arrendó por $3.508.772 una sede a su hermana Catalina Daly Dagorret.

Daly Dagorret también le arrendó un auto a su tía Bárbara Daly por $2.105.263 y contrató a su primo Arturo Aldunate Daly como jefe de programación avanzada por un monto de $5.146.198.

El excandidato del Partido Social Cristiano (PSC), Patricio Arenas Román, figura pagando $5.000.000 a su hermana Macarena Arenas Román como “coordinadora de campaña”.

El DC Feve Hugo Lorca, candidato por el distrito 26, también registra pagos por $5.500.000 a Glenda Hugo Lorca, entre otros parentescos.

Palomas de la campaña. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El Servel también registra los créditos solicitados por los candidatos para financiar sus campaña, una modalidad que utilizan todos para financiar su despliegue y que luego se amortiza mayoritariamente con el reembolso del Estado. Por ejemplo el republicano Juan Irarrázaval contrajo un crédito por $56.834.298 con el BCI, el RN Francisco Orrego lo hizo con el Banco Estado por $52.969.575, el UDI Mario Olavarría por $51.659.303 y Vlado Mirosevic (PL) por $48.827.757, entre otros.

Entre otros gastos llamativos la RN Johanna Olivares pagó $24.990.000 por limas de uñas en su candidatura a diputada, el PDG y periodista Javier Olivares pagó $10.760.000 al estudio de abogados Feliu y Espinoza por un análisis político y jurídico, la UDI María José Hoffmann pagó encuestas a Criteria Research.

Entre otros gastos cotidianos se registran palomas, flyers, inversión en redes sociales, brigadistas y otros más.

Personajes conocidos

Dentro de los asesores de campaña figuran algunos rostros conocidos en la política. Tal es el caso de la administradora electoral de la candidata a senadora Karol Cariola (PC), que fue la exconvencional Bárbara Sepúlveda por un total de $2.456.140.

Otro nombre llamativo es es el de Marcela Aranda Arellano, quien se hizo conocida por liderar el “Bus de la libertad”, ser crítica con la igualdad de género y los temas de diversidad sexual, y ser promotora se su religión. Aranda obtuvo $10.170.000 por desempeñarse como jefa de campaña del excandidato a senador del Partido Nacional Libertario (PNL), Pablo Catalán Ramírez.

Desde la derecha también colaboraron con conocidos suyos. Uno es el caso de la agencia Matamoros Spa del experto comunicacional Pablo Matamoros, que cobró $3.000.000 por la campaña a senador de Nicolás Noman (UDI).

El asesor Pablo González a través de su agencia La Botica facturó un total de $20.741.855 por colaborar en las campañas de los RN Camila Flores y Eduardo Durán, y la republicana Catalina del Real.

El abogado Eduardo Montalva Pérez, a su vez, colaboró con los diputados republicanos José Carlos Meza y Juan Irarrázaval por $17.543.859. Él ha saltado a la luz pública por haber sido formalizado durante el Caso Penta por haber emitido boletas al senador UDI Iván Moreira. Luego fue sobreseído de esa investigación.