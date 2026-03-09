Cordero califica como “muy grave” cuerpo encontrado en las afueras de la casa de la alcaldesa Delfino y se reunirá hoy con la edil

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, calificó como muy grave el hallazgo de un cuerpo en las afueras del domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.

En conversación con T13 Radio, es que el titular de Seguridad detalló que el caso fue tomado por la Fiscalía ECOH, a la vez que apuntó que se reunirá con ella durante este lunes.

“Ambas policías han desplegado todos sus medios. También se le han transmitido los mensajes de esos medios a ella y a los funcionarios municipales, porque más allá de que el hecho se esté investigando, por cierto, es una circunstancia que produce conmoción pública y se presta para múltiples interpretaciones”, añadió.

Cordero, además señaló que a la fecha la alcaldesa no registraba amenazas, a diferencia de otros ediles del país y que no se descarta que haya sido coincidencia. “Es muy grave por las características, por el horario ,con indiferencia si fue al costado o no de la vivienda”, señaló, añadiendo que el hecho “es grave en sí mismo”.

Baja en los homicidios

En la ocasión, Cordero además abordó la baja en los homicidios señalando que "esto se debe fundamentalmente a las estrategias de trabajo conjunto, tanto de las policías como del Ministerio Público, y en el caso de carabineros también, medidas de intervención preventiva en determinados barrios".

El ministro además señaló que “esto es fruto, primero, de un cambio significativo en la legislación, fortalecimiento institucional y aumento de presupuesto, por un lado. Por otra, el resultado de una manera distinta de trabajar entre las instituciones del sistema de seguridad, esta idea de que los resultados son fruto de un trabajo integrado y no sectorial, y yo creo que eso está muy internalizado hoy en día en todas las instituciones”.

Relación con Estados Unidos

Por otro lado, el titular de Seguridad, al momento de abordar el combate a la delincuencia a nivel internacional, se refirió a la relación con Estados Unidos, enfatizando que ”Chile dispone de una gran cantidad de mecanismos de cooperación internacional".

Es así como apuntó que “yo logro entender los debates públicos, pero Chile es un gran proveedor de información hacia Estados Unidos” y que “nosotros hicimos adecuaciones al acuerdo en el año 2023, 2024. Y cada vez que nosotros hemos tenido una conversación con Estados Unidos, Estados Unidos reconoce la cooperación activa”.

Finalmente el ministro abordó su decisión de declinar la oferta del Presidente Gabriel Boric para integrarse como consejero del Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE), señalando que “creo que es conveniente que autoridades que han ejercido cargos políticos no se trasladen inmediatamente a instituciones de esas características”.

“Creo que el Consejo es efectivamente el mejor estudio de abogados del país. Tiene personas de larga trayectoria. Y creo que el Presidente, al haber nombrado a Jorge Escobar, nombró a una persona que tiene 30 años de carrera en el Consejo de Defensa y una manera de reafirmar ese rol institucional que tiene el Consejo.