SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cordero defiende que el Estado tiene el control sobre las cárceles tras desarticulación de red de corrupción integrada por gendarmes

    El caso causó revuelo debido al carácter de los productos comercializados, entre los que se contabilizan, comida rápida, drogas, alcohol e incluso servicios sexuales. Estos negocios ilícitos habrían generado la acumulación de más de $6 mil millones en tres años.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Santiago, 04 de Noviembre de 2025. Autoridades presentan la campana nacional “Denuncia seguro, tu llamado es clave”, que busca reforzar la confianza ciudadana y promover el uso del *4242 para entregar informacion anonima sobre delitos Desde la plaza cívica de La Florida Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, defendió este miércoles que el Estado continúa teniendo el control sobre las cárceles del país, luego de que se desmantelara una red de corrupción que operaba en distintos penales y que estaba integrada por más de 40 gendarmes.

    Fue durante el operativo denominado como “Operación Apocalipsis” que funcionarios de la Policía de Investigaciones allanaron, luego de meses de indagatoria penal, cárceles en las regiones de Metropolitana, de O’Higgins, del Maule, del Biobío, La Araucanía, del Ñuble y Los Ríos y detuvieron a 44 gendarmes y 36 civiles que estarían involucrados en el ingreso y venta de productos prohibidos.

    El caso causó revuelo debido al carácter de los productos comercializados, entre los que se contabilizan, comida rápida, drogas, alcohol e incluso servicios sexuales. Estos negocios ilícitos habrían generado la acumulación de más de $6 mil millones en tres años. Uno de los antecedentes más graves, revelados por Ciper el martes, tiene relación con que los gendarmes involucrados habrían cobrado tarifas también para que personas indocumentadas ingresaran a los penales. Esto último podría haer permitido a presos de alta peligrosidad, incluidos miembros del Tren de Aragua, dirigir desde el interior otras operaciones criminales, según revela el citado medio.

    El titular de Seguridad abordó este tema en conversación con Radio Pauta esta mañana y reafirmó que aún con estos antecedentes el Estado continúa ejerciendo control sobre los recintos penales. “Que el Estado tenga control de las cárceles es que el Estado tiene la capacidad de ingresar a todos los recintos, que tiene claridad de cuántas personas tiene detenidas diariamente, que puede informar específicamente de su composición. La base de datos más valiosa desde el punto de vista criminal en Chile es la base de datos de Gendarmería. Pero enfrenta situaciones de riesgo y casos de corrupción que están muy documentados en la experiencia comparada”, explicó.

    “Al interior de la cárcel se cometen ilícitos, sí. El Estado lo identifica, lo aborda. De hecho, los datos que hay son producto de las investigaciones estatales, no investigaciones periodísticas. Yo creo que es conveniente en un debate de estas características, por la importancia que tiene para el país, que nos tomemos en serio esta discusión", argumentó.

    Respecto del ingreso de personas indocumentadas y si estas se reunieron con líderes de crimen organizado, mencionó que “forma parte de la investigación”.

    Asimismo afirmó que “en general quienes financian este tipo de ingresos al interior de los establecimientos son familiares de las personas que están privadas”. Por otro lado, resaltó la importancia de la reforma a Gendarmería que anunció el Ejecutivo ayer. Este proyecto de ley considera, entre otros aspectos, cambiar la denominación de Gendarmería a una institución de orden y seguridad pública, como Carabineros y la PDI, que pase a depender el Ministerio de Seguridad y que las competencias de reinserción estén a cargo de un servicio público que dependa del Ministerio de Justicia. “Es una reforma que muchos gobiernos han querido hacer y que nunca se han podido hacer. Y estos son periodos de oportunidad paradojalmente. Hay un caso de interés público y tiene impacto público”, acotó.

    Más sobre:Luis CorderoRed de corrupciónCárcelesGendarmes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel

    Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global

    Equipo de María Corina Machado dice que líder opositora venezolana dejó Oslo y que “se encuentra bien”

    George Clooney no besará más mujeres en las películas: “No intento competir con actores de 25 años”

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    Lo más leído

    1.
    Juan Carlos Manríquez, abogado de familia de María Ercira: “Estamos a muy poco de establecer lo que realmente pasó”

    Juan Carlos Manríquez, abogado de familia de María Ercira: “Estamos a muy poco de establecer lo que realmente pasó”

    2.
    Embajador Viera-Gallo por visita de Kast a Milei: “Está en la línea de lo que han hecho otros mandatarios electos”

    Embajador Viera-Gallo por visita de Kast a Milei: “Está en la línea de lo que han hecho otros mandatarios electos”

    3.
    Fuerzas Armadas, Corte Suprema y presidencia del CDE: los cargos más relevantes que deberá nombrar Kast

    Fuerzas Armadas, Corte Suprema y presidencia del CDE: los cargos más relevantes que deberá nombrar Kast

    4.
    Exfiscal Gajardo, abogado de Gustavo Gatica: “Hay una constante en el señor Claudio Crespo de no respeto de las normas”

    Exfiscal Gajardo, abogado de Gustavo Gatica: “Hay una constante en el señor Claudio Crespo de no respeto de las normas”

    5.
    Licencia de conducir: Congreso aprueba ley Jacinta y proyecto queda listo para ser promulgado

    Licencia de conducir: Congreso aprueba ley Jacinta y proyecto queda listo para ser promulgado

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    Revisa la información de nivel socioeconómico del FUAS para postular a gratuidad, becas o créditos

    Revisa la información de nivel socioeconómico del FUAS para postular a gratuidad, becas o créditos

    Rating del martes 16 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 16 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para colegios del centro y sur del país

    Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para colegios del centro y sur del país

    Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones
    Chile

    Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones

    Juzgado declara inadmisible querella por injurias de Fidel Espinoza en contra del Daniel Manouchehri

    “Bastante complejo”: Senapred entrega balance por incendio forestal en San Pedro de Melipilla y hacen llamado a acatar alertas SAE

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones
    Negocios

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    Creatividad: conceptuales y experimentalistas

    Presidenta del Banco Central: “Cerramos 2025 con un desempeño más favorable al que se estimaba”

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung
    Tendencias

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Con más partidos y un alza en los precios: la UC inicia la renovación de sus abonos para el Claro Arena de cara al 2026
    El Deportivo

    Con más partidos y un alza en los precios: la UC inicia la renovación de sus abonos para el Claro Arena de cara al 2026

    Se va como leyenda: se retira Terence Crawford, el boxeador que destronó a Canelo Álvarez

    Más alegrías para Daniel Garnero: la UC asegura a una de las figuras clave y extiende aún más su contrato

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel
    Cultura y entretención

    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel

    George Clooney no besará más mujeres en las películas: “No intento competir con actores de 25 años”

    De Franklin a Gaza: el escritor Simón Soto estrena audioserie sobre Palestina y las raíces de la diáspora en Chile

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global
    Mundo

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global

    Equipo de María Corina Machado dice que líder opositora venezolana dejó Oslo y que “se encuentra bien”

    Petro llama “dictador” a Maduro, pero rechaza que sea un “narcotraficante”

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni