Cordero habla sobre medidas de seguridad en temporada estival tras asalto a bus argentino: “Quienes deseen venir a nuestro país lo pueden hacer con mucha tranquilidad”

En horas de la tarde de este jueves, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió al asalto que durante la mañana sufrió un bus procedente de Argentina en Tiltil, luego de ser interceptado por criminales que golpearon a su conductor y le robaron las pertenencias a sus pasajeros.

Un hecho a su parecer inédito en el que se encuentran trabajando, como confirmó en conversación con el Canal 24 Horas, tanto Carabineros como el Ministerio Público.

“Dadas las características de este robo, el horario en que ocurrió, es algo que nosotros estamos analizando con mucha detención, especialmente las policías. Pero nosotros no tenemos un antecedente previo de uno similar”, dijo Cordero.

Además confirmó que se le prestó ayuda a las víctimas por parte de la subcomisaría de asuntos diplomáticos, que interviene cuando se ven afectados a ciudadanos extranjeros, y ofreciéndoles una atención consular más expedita.

El jefe de la cartera de Seguridad también aclaró que, por la gravedad y dimensión del delito, “es algo que especialmente Carabineros está estudiando con detalle para definir estrategias hacia adelante, pero sobre todo para identificar muy bien lo que pudo haber ocurrido en este caso, y sobre eso tomar decisiones en base a ciertos criterios de riesgo que se están evaluando”.

Sin embargo, enfatizó que los visitantes argentinos puedan seguir viniendo a Chile, en especial en el verano que se avecina, ya que en la época estival los servicios de seguridad son reforzados “tanto en rutas como en centros de comercio”, especialmente aquellos que están vinculados a ferias navideñas o centros de grandes volúmenes de atención de público.

También destacó el plan verano, en que se refuerza especialmente la seguridad en “los centros que las personas utilizan para vacaciones, tanto de chilenos como de extranjeros”, y el aumento de los controles carreteros en ese mismo periodo.

“En resumen, los despliegues policiales y de orden público están debidamente planificados para estas fiestas y el verano, y quienes deseen venir a nuestro país lo pueden hacer con mucha tranquilidad”, aseguró finalmente el ministro Cordero.