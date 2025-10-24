Cordero por emplazamiento de Kast a Boric: “Las voluntades individuales deben siempre tener presente el sistema de separación de poderes”

“En Chile hay separación de poderes” con estas palabras el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, respondió a los emplazamientos que realizó el candidato presidencial José Antonio Kast al Presidente Gabriel Boric.

El jueves, el candidato presidencial del Partido Republicano, aseguró que el mandatario o algún cercano “se confabuló” con las fundaciones, a la vez que lo instó a “entregar los correos” señalando que “vamos a ir por usted“.

“Las investigaciones penales están a cargo del Ministerio Público, que es una autonomía constitucional. En la cual son autonomías constitucionales porque los gobiernos no se pueden involucrar. Resuelven terceros imparciales, que son los jueces, que son un poder independiente del Estado. Y en el caso al cual usted hace referencia, ha sido objeto y actualmente es objeto de investigación por parte del Ministerio Público”, señaló Cordero.

De acuerdo a lo que agregó, “lo que quiero decir es que las voluntades individuales en un Estado de derecho deben siempre tener presente el sistema de separación de poderes", enfatizando que “sobre todo en el caso de la responsabilidad penal, es un asunto que está entregado a instituciones autónomas y a un poder independiente del Estado”.

Finalmente, según mencionó Cordero, “lo demás entiendo yo que forma parte de la retórica habitual que se utiliza en periodos de elecciones. Pero creo que es conveniente también separar esa retórica de cómo funciona el sistema institucional”.