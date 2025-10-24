SUSCRÍBETE
Política

Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

En un nuevo episodio de los cruces entre ambos, el republicano aseguró que el mandatario o algún cercano "se confabuló" con las fundaciones, y lo instó a "entregar los correos" de una serie de casos que han afectado a la administración del Frente Amplio.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
José Antonio Kast

Este jueves, el candidato presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, envió un duro mensaje al Presidente Gabriel Boric, donde lo instó a “prepararse” para luego del cambio de mando de marzo del próximo año, en caso de que él llegue a La Moneda.

En una actividad en la ciudad de Chillán, en la Región del Ñuble, el abanderado emplazó directamente al mandatario frente a la posibilidad del cambio de signo político de la futura administración y lo instó a transparentar una serie de situaciones conocidas durante la gestión del Frente Amplio.

Se trata de un nuevo episodio en la serie de emplazamientos públicos entre Boric y Kast, que comenzaron con la arremetida del Jefe de Estado el pasado 30 de septiembre, en plena cadena nacional sobre el Presupuesto 2026, donde cuestionó la propuesta del republicano de reducir el gasto público en US$ 6 mil millones en 18 meses.

Tras varios episodios de tensión en los últimos días -que le han valido al Jefe de Estado una serie de criticas desde la campaña de Jeannette Jara para que deje la contienda presidencial en manos de la candidata oficialista-, este jueves el mandatario volvió a la carga, luego de los cuestionamientos de José Antonio Kast por el accidentado proceso del Simce 2025.

“Y mientras hay algunos que se atreven con desparpajo desde los barrios altos de Santiago a decir que Chile se cae a pedazos, no conocen lo que está pasando en Panquehue. No conocen la ampliación de esta escuela, no conocen a los agricultores de Petorca, que hoy día tenían agua que antes no tenían” dijo Boric.

“Al final del día, esas peleas, esa palabrería es irrelevante. Lo que importa es que trabajemos por nuestro pueblo, que trabajemos por nuestra gente, que trabajemos por esos niños de kínder y de primero que están pintando, que están jugando, que tienen ganas de volar. Independiente de las peleas que tengamos los adultos, que la educación dé alas, no las corte”, remarcó.

La dura arremetida de Kast

Tras la última intervención del Presidente, esta tarde Kast manifestó: “Entregue los correos Presidente, porque usted por lo que hemos sabido -y ayer hubo un reportaje en un canal de TV- donde estaban claritos los correos, que usted o alguien de su entorno se confabuló con una de esas fundaciones para promocionar en su franja electoral, un mural”.

El aspirante añadió: “Y ahí escondido. Escondidos los correos, escondidos esos correos, escondidos los correos de las fundaciones. Escondieron a (Manuel) Monsalve. Si es una vergüenza, pero Presidente, si no lo hace usted, nosotros lo vamos a hacer. Y vamos a ir por usted Presidente. No es una amenaza, es transparencia”.

Kast continuó su emplazamiento: “Yo le solicito que por Chile, sea transparente. Entregue todos los datos en temas de la luz, en temas de conflictos de interés, de si usaron plata pública o no en la campaña. Entregue los datos de quienes estaban detrás de las fundaciones”.

“El 11 de marzo, parte una nueva etapa, una etapa de transparencia donde se va a saber todo”, advirtió el ex UDI.

Finalmente, en un extracto de su intervención publicado en su cuenta de X, Kast cerró con una advertencia dirigida al Mandatario: “Ojalá que nunca más tenga que decirle Presidente, ‘qué vamos a saber de ti Gabriel que no nos han querido contar’ porque todo sale a la luz, todo sale a la luz Gabriel, así que prepárate”.

Con todo, durante el lanzamiento de su campaña desde la zona centro-sur, Kast también emplazó a Boric a renunciar a las asignaciones que recibirá una vez deje el cargo de Presidente.

“Trabaje como cualquier chileno y quédese con la dieta, pero renuncie a las asignaciones. No junte plata para la campaña, porque no hay plata que le sirva para volver a ser Presidente de Chile, porque nunca más los chilenos lo van a volver a volver a reelegir y tenga un acto de generosidad Presidente, tenga un acto de generosidad con Chile”, lanzó Kast.

En esa línea, agregó “sea digno. Renuncie a los 10 millones de asignaciones y en un año son 120 millones. Y si Dios le da larga vida en 40 años, serían 5.000 millones de pesos. Sea digno Presidente, no cargue a Chile con su fracaso, no cargue a Chile con su gobierno fracasado, deje ahí las asignaciones para que podamos avanzar en temas de salud o en temas de educación”.

Kast eleva la tensión con Boric y advierte: "Vamos a ir por usted"
