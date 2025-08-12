Cores UDI y republicanos vuelven a corregir errores en presentación de requerimiento para destituir a Orrego

Una nueva rectificación ingresaron los abogados que representan a los consejeros republicanos y de la UDI en el proceso de solicitud de remoción del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

En un escrito de tres páginas, el abogado Emiliano García, pidió al tribunal realizar una nueva rectificación al requerimiento que ingresaron hace dos semanas para destituir al gobernador metropolitano Claudio Orrego por faltas a la probidad y abandono de deberes.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En el nuevo escrito de rectificación, García solicita eliminar la mención inicial de los abogados, mantener la de los cores que presentaron la remoción, para posteriormente pedir que se explicite que ese grupo de consejeros confieren patrocinio y poder a él y a los abogados Máximo Pavez y a Pablo Toloza.

Lo anterior, busca enmendar el error inicial que la defensa de Orrego advirtió, dando cuenta que el escrito presentado por los abogados no contaba con el patrocinio y poder necesario. A esto se sumó, un segundo error luego de que escribieran mal el nombre de uno de los 16 consejeros requirentes, el del republicano Jaime González Kazazian.

El rechazo de la defensa

Pero la defensa del gobernador, encabezada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, también han ingresado escritos al Tricel pero solicitando que se rechacen las rectificaciones y que no debe por tenerse presentado ante el tribunal la solicitud de destitución de Orrego.

A raíz de la última rectificación presentada por los abogados de los consejeros, Colombara y Díaz presentaron un escrito detallando sus razones para requerir que no se tenga por ingresado el requerimiento .

En resumen, los profesionales detallan que desde que se presentó el escrito este había sido ingresado por abogados que no tenían la representación legal para aquello . Seguido de eso, apuntan a que las rectificaciones no han subsanado los errores y que al corregir de la forma en la que lo han hecho, genera que el requerimiento, a su juicio, esté “precluido”, es decir, perdido.

“Es menester hacer hincapié en que los Consejeros Regionales supuestamente requirentes no han comparecido en estos autos de manera alguna , no existe escrito o manifestación de ninguna naturaleza presentada o suscrita por ellos, ya sea de forma manuscrita o a través de firma electrónica avanzada. Tampoco se ha acompañado escritura Pública de Mandato Judicial”, sostiene la defensa de Orrego en su escrito.

A las 15.30 horas de este martes, el Tricel sesionará y se espera que resuelvan las correcciones ingresadas por los abogados de los cores y la petición de la defensa del gobernador.