Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

El gobernador Claudio Orrego se refiere al informe de la Contraloría que detectó un uso irregular de dineros del GORE Metropolitano en su campaña a la reelección.

“Vengo en solicitar la rectificación de un error material en la individualización de uno de los requirentes consignada en el escrito de fecha 25 de julio de 2025. En efecto, donde dice ‘ Javier González Kazazian’, debe decir ‘ Jaime González Kazazian’”.

Así se lee en un escrito ingresado por uno de los tres abogados requirentes, el republicano Emiliano García, con el que pretende corregir un error en el libelo ingresado ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para destituir al gobernador metropolitano Claudio Orrego por faltas a la probidad y abandono de deberes.

La acción de García hace referencia al core republicano Jaime González, quien es uno de los 16 requirentes.

Cuatro de los cinco ministros del Tricel.

Lo que podría ser una simple rectificación, en este caso se complejiza levemente debido a un error previo en la presentación del escrito de los cores de oposición con el cual quieren sacar a Orrego de la gobernación.

Ese error previo ya fue advertido, en una reposición, por la defensa del gobernador. Los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz alegan que el libelo para destituir no debe tenerse como presentado ante el Tricel ya que “el requerimiento fue deducido por abogados que carecían de personería para representar a los consejeros regionales mencionados en la propia presentación y, en cualquier caso, la interposición de un reclamo de estas características corresponde a una facultad personal e indelegable de los consejeros regionales, no susceptible de ser delegada o de ratificación posterior”.

Es decir, a juicio de Colombara y Díaz los abogados de los cores no están bien acreditados en la causa. Esa es la razón por la cual Colombara volvió a arremeter en el Tricel para pedir que la rectificación solicitada por García no prospere.

“El Señor Emiliano García carece de personería para actuar, en atención al hecho que hasta la fecha ninguna persona en general y ningún consejero regional de Santiago en particular le ha concedido válidamente su representación en este procedimiento, por lo que carece de toda aptitud procesal para hacer presentaciones sea a título personal o en relación con terceros”, se lee en un escrito ingresado por la defensa de Orrego.

La reposición inicial de la defensa del gobernador, plantea el escrito, “hace que la comparecencia personal y en representación de quien se atribuye hacerlo, en cuanto al Señor Emiliano García se encuentra impugnada”.

Hasta el momento el Tricel no ha resuelto las dos peticiones de la defensa de Orrego. Por lo mismo será durante la próxima semana en que el pleno de cinco ministros resuelva cómo procederá en esta pugna inicial entre Orrego y los cores que lo quieren destituir.