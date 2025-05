Corroboran identidad de detenido en Venezuela y lo formalizarán en ausencia por crimen de Ana María Pizarro

La Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó por escrito al Juzgado de Garantía de La Serena agendar audiencia para formalizar en ausencia a José Alejandro Medina Ladera, un sujeto de 49 años que fue detenido en Carabobo, Venezuela, y que es sindicado como el autor material del homicidio de Ana María Pizarro.

La familia de la mujer de 56 años reportó su desaparición el 3 de abril. Esa jornada salió de su domicilio en un condominio de La Serena y se le perdió el rastro.

La tarde del sábado 19 de abril, diligencias encabezadas por la Policía de Investigaciones derivaron en el hallazgo de restos humanos, en una acequia emplazada entre avenida El Santo y la Ruta 5 Norte.

La víctima fue descuartizada. Las diligencias debieron continuar y un días después pudieron encontrar la totalidad del cuerpo. La investigación quedó entonces bajo reserva.

“A mi mamá me la mataron, me la mataron de la peor manera. Hay unos cobardes en la calle, libres, que me la mataron a mi mamá, me la mataron, la destrozaron como un animal”, lamentó entonces la hija de la víctima, Jocelyn Pizarro.

Tras la detención de Medina en Venezuela, la Policía de Investigaciones envió al Ministerio Público un informe que contenía la fotografía y constante de verificación de identidad del sujeto.

Medina, que habría salido de Chile por un paso no habilitado, había sido pareja de la víctima y estaría involucrado en otro crimen similar respecto de María José Zambra, ocurrido hace cerca de seis años.

El Juzgado de Garantía de La Serena fijó inicialmente la fecha de la audiencia de formalización para el 9 de mayo de 2025, a las 10.00 horas, oportunidad en que además se solicitará la extradición del detenido.

La causa de femicidio se encuentra vigente y en reserva, por lo que no habrá pronunciamientos desde la Fiscalía de Coquimbo antes de la audiencia.