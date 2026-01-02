Corte de Apelaciones de Santiago acoge querella de capítulos contra exfiscal Manuel Guerra

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió este viernes la querella de capítulos presentada contra el exfiscal Manuel Guerra por cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa, entre otros cargos, habilitando a la Fiscalía de Arica para avanzar hacia una formalización penal.

El otrora persecutor es indagado por presuntamente haber intercambiado información, cuando se desempañaba como jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, con el abogado Luis Hermosilla -hoy bajo arresto domiciliario por el caso Audios- sobre las causas Penta, Dominga y Exalmar, así como pagos detectados en el marco del caso “trama bielorrusa”.

La querella de capítulos fue presentada por su excolega, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, debido a que los hechos por los que se le acusa tuvieron lugar cuando era autoridad y gozaba de fuero.

El persecutor indicó que están “muy conformes con el fallo. Esto es una etapa más dentro de esta investigación. El hecho de que se haya aprobado la querella de capítulos por parte de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago da cuenta de la investigación y de todos los fundamentos que tiene”.

En esa línea, el fiscal Carrera afirmó que estarán “atentos” si es que Manuel Guerra decide recurrir a la Corte Suprema. Además, adelantó que “ una vez que ya terminemos con esa etapa, estaríamos en condiciones de proceder a la formalización de investigación y eventual solicitud de medidas cautelares”.

Este procedimiento no constituye un pronunciamiento sobre la veracidad de los hechos, sino que tiene como fin resolver si los antecedentes cumplen con el estándar mínimo para levantar el fuero y de esta manera, permitir que se proceda a la formalización y el decreto de medidas cautelares. En el caso de Guerra, se pretende que sea formalizado por cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa, presuntos ilícitos cometidos entre 2015 y 2021.