SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Corte de Apelaciones de Santiago acoge querella de capítulos contra exfiscal Manuel Guerra

    Guerra es indagado por haber intercambiado información de las causas Penta, Dominga y Exalmar, entre otras, con el abogado Luis Hermosilla.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    El exfiscal Manuel Guerra. Foto: Paul Plaza/Aton Chile. PAUL PLAZA/ATON CHILE

    La Corte de Apelaciones de Santiago acogió este viernes la querella de capítulos presentada contra el exfiscal Manuel Guerra por cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa, entre otros cargos, habilitando a la Fiscalía de Arica para avanzar hacia una formalización penal.

    El otrora persecutor es indagado por presuntamente haber intercambiado información, cuando se desempañaba como jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, con el abogado Luis Hermosilla -hoy bajo arresto domiciliario por el caso Audios- sobre las causas Penta, Dominga y Exalmar, así como pagos detectados en el marco del caso “trama bielorrusa”.

    La querella de capítulos fue presentada por su excolega, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, debido a que los hechos por los que se le acusa tuvieron lugar cuando era autoridad y gozaba de fuero.

    El persecutor indicó que están “muy conformes con el fallo. Esto es una etapa más dentro de esta investigación. El hecho de que se haya aprobado la querella de capítulos por parte de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago da cuenta de la investigación y de todos los fundamentos que tiene”.

    En esa línea, el fiscal Carrera afirmó que estarán “atentos” si es que Manuel Guerra decide recurrir a la Corte Suprema. Además, adelantó que “una vez que ya terminemos con esa etapa, estaríamos en condiciones de proceder a la formalización de investigación y eventual solicitud de medidas cautelares”.

    Este procedimiento no constituye un pronunciamiento sobre la veracidad de los hechos, sino que tiene como fin resolver si los antecedentes cumplen con el estándar mínimo para levantar el fuero y de esta manera, permitir que se proceda a la formalización y el decreto de medidas cautelares. En el caso de Guerra, se pretende que sea formalizado por cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa, presuntos ilícitos cometidos entre 2015 y 2021.

    Lee también:

    Más sobre:Manuel GuerraQuerella de capítulosCorte de ApelacionesFormalización

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    Quinta edición de FOCALMODE en MUT: fotografía contemporánea a través de 22 series inéditas

    Bomberos combate incendio estructural que afecta a vivienda de dos pisos en Renca

    Caso Factop: Antonio Jalaff incumple arresto domiciliario parcial en Pucón

    Eyzaguirre llama a los acuerdos y no imponer la ideología: “Refundar y el gobierno de emergencia son parientes cercanos”

    Ministra Aguilera niega a La Moneda haber incidido en los protocolos de la controvertida operación a su madre

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y cómo postular a la Admisión 2026

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y cómo postular a la Admisión 2026

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Corte de Apelaciones de Santiago acoge querella de capítulos contra exfiscal Manuel Guerra
    Chile

    Corte de Apelaciones de Santiago acoge querella de capítulos contra exfiscal Manuel Guerra

    Bomberos combate incendio estructural que afecta a vivienda de dos pisos en Renca

    Ministra Aguilera niega a La Moneda haber incidido en los protocolos de la controvertida operación a su madre

    Caso Factop: Antonio Jalaff incumple arresto domiciliario parcial en Pucón
    Negocios

    Caso Factop: Antonio Jalaff incumple arresto domiciliario parcial en Pucón

    Eyzaguirre llama a los acuerdos y no imponer la ideología: “Refundar y el gobierno de emergencia son parientes cercanos”

    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos
    Tendencias

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Segovia va con todo a la justicia: Unión Española e Iquique fichan a reconocido abogado tras decisión que los mandó a la B
    El Deportivo

    Segovia va con todo a la justicia: Unión Española e Iquique fichan a reconocido abogado tras decisión que los mandó a la B

    Palestino sorprende al mercado: potencia la delantera con la llegada de César Munder

    ¿Se acerca a Colo Colo? La decisión de Damián Pizarro que lo aleja del fútbol francés

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Quinta edición de FOCALMODE en MUT: fotografía contemporánea a través de 22 series inéditas
    Cultura y entretención

    Quinta edición de FOCALMODE en MUT: fotografía contemporánea a través de 22 series inéditas

    Las 15 nuevas series más esperadas de 2026

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”

    Impuestos a los preservativos y reducción de costos al cuidado infantil: el nuevo plan de China para impulsar la natalidad
    Mundo

    Impuestos a los preservativos y reducción de costos al cuidado infantil: el nuevo plan de China para impulsar la natalidad

    Médicos Sin Fronteras dice que la retirada de Gaza de ONG sanitarias tendrá consecuencias “devastadoras”

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año