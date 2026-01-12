SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Corte de Apelaciones de Santiago y San Miguel inician concurso para definir al sucesor de Armendáriz en la Fiscalía Centro Norte

    A través del Poder Judicial, se han publicado los requisitos que deberán cumplir los postulantes, quienes tendrán diez días para mandar la documentación correspondiente.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Xavier Armendáriz. Foto: Aton Chile

    La Corte de Apelaciones de Santiago y la de San Miguel abrieron este lunes el concurso para proveer el cargo de fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, por la expiración del plazo de funciones de Xavier Armendáriz.

    Esto porque el persecutor termina su gestión el próximo 9 de abril, y la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público indica que la Corte de Apelaciones respectiva, en este caso, la de Santiago y de San Miguel, debían llamar a concurso 90 días antes de que culmine el periodo del actual fiscal.

    El edicto realizado por ambas cortes señala que, por el plazo de 10 días, “los interesados deberán acreditar que reúnen los requisitos que contempla el artículo 31 de la ley N° 19.640 y acompañar: escrito de oposición; certificado de nacimiento; certificado de antecedentes para fines especiales; certificado de título de abogado; certificado de inscripción en el registro electoral y relación curricular académica y de desempeño profesional”.

    Asimismo, los postulantes tendrán que acompañar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos legales señalados en los artículos 256 y 257 del Código Orgánico de Tribunales, los cuales señalan las prohibiciones generales para ser juez y las prohibiciones específicas para cargos judiciales tras funciones públicas.

    Además, del artículo 61 de la Ley N°19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que establece las incompatibilidades y prohibiciones para fiscales, y del artículo 36 de la Ley N° 14.908, que es sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias y establece la obligación para funcionarios públicos de consultar el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (RNDPA).

    Más sobre:Corte de Apelaciones de SantiagoCorte de Apelaciones San MiguelFiscalía Centro NorteXavier Armendáriz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FNE, Glovo y PedidosYa cierran acuerdo para poner fin a juicio por colusión

    Grau anuncia cambio en norma de “amarre” para lograr aprobación: para reclamar ante Contraloría funcionarios deberán tener 5 años de antigüedad

    Las importaciones de vestuario en Chile logra su mejor desempeño desde 2022

    Aumenta el envío de salmón y se consolida como el segundo producto más exportado de Chile

    Kast en Congreso Futuro asegura que su gobierno no va a retroceder en ciencias

    El Ipsa rompe los 11.000 puntos e ignora a Wall Street que cae por la investigación penal contra el presidente de la Fed

    Lo más leído

    1.
    Municipalidad de Ñuñoa presenta recurso de protección por cierre de calles durante concierto de Bad Bunny

    Municipalidad de Ñuñoa presenta recurso de protección por cierre de calles durante concierto de Bad Bunny

    2.
    Presidente Boric, a dos meses de dejar La Moneda: “La izquierda que solamente le echa la culpa al adversario está condenada a diluirse”

    Presidente Boric, a dos meses de dejar La Moneda: “La izquierda que solamente le echa la culpa al adversario está condenada a diluirse”

    3.
    Kast sostendrá encuentro con expresidente del gobierno español José María Aznar

    Kast sostendrá encuentro con expresidente del gobierno español José María Aznar

    4.
    Un periodista, ex director de diarios y ex ejecutivo de CMPC, asoma como ministro de Defensa: Guillermo Turner

    Un periodista, ex director de diarios y ex ejecutivo de CMPC, asoma como ministro de Defensa: Guillermo Turner

    5.
    Amparo Noguera entre las víctimas: formalizan a banda que encabezó millonarias estafas cibernéticas

    Amparo Noguera entre las víctimas: formalizan a banda que encabezó millonarias estafas cibernéticas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Rating del domingo 11 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 11 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Kast en Congreso Futuro asegura que su gobierno no va a retroceder en ciencias

    Boric invita a Kast a aprobar el proyecto de sala cuna universal tras duros cruces: “Podemos llegar a un consenso”

    FNE, Glovo y PedidosYa cierran acuerdo para poner fin a juicio por colusión
    Negocios

    FNE, Glovo y PedidosYa cierran acuerdo para poner fin a juicio por colusión

    Grau anuncia cambio en norma de “amarre” para lograr aprobación: para reclamar ante Contraloría funcionarios deberán tener 5 años de antigüedad

    Las importaciones de vestuario en Chile logra su mejor desempeño desde 2022

    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora
    Tendencias

    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Quiénes son los dos nuevos detenidos por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

    La sorprendente reacción de Diego Simeone después de su mediática discusión con Vinicius Junior
    El Deportivo

    La sorprendente reacción de Diego Simeone después de su mediática discusión con Vinicius Junior

    Nuevo refuerzo albo: Peñarol confirma que el uruguayo Javier Méndez viaja a Chile para integrarse a Colo Colo

    “Es un descaro”: Palestino se indigna con Atlético Mineiro y advierte a la U por posible venta de Lucas Assadi

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital
    Cultura y entretención

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital

    Una Batalla Tras Otra y Adolescencia festejan en los Globos de Oro 2026

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

    Cuba rechaza conversaciones con Estados Unidos y afirma que los contactos se remiten al “ámbito migratorio”
    Mundo

    Cuba rechaza conversaciones con Estados Unidos y afirma que los contactos se remiten al “ámbito migratorio”

    El Papa León XIV se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado

    Trump comparte una captura editada de Wikipedia en la que figura como “presidente interino” de Venezuela

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil