Corte de Apelaciones de Santiago y San Miguel inician concurso para definir al sucesor de Armendáriz en la Fiscalía Centro Norte

La Corte de Apelaciones de Santiago y la de San Miguel abrieron este lunes el concurso para proveer el cargo de fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, por la expiración del plazo de funciones de Xavier Armendáriz.

Esto porque el persecutor termina su gestión el próximo 9 de abril , y la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público indica que la Corte de Apelaciones respectiva, en este caso, la de Santiago y de San Miguel, debían llamar a concurso 90 días antes de que culmine el periodo del actual fiscal.

El edicto realizado por ambas cortes señala que, por el plazo de 10 días, “los interesados deberán acreditar que reúnen los requisitos que contempla el artículo 31 de la ley N° 19.640 y acompañar: escrito de oposición; certificado de nacimiento; certificado de antecedentes para fines especiales; certificado de título de abogado; certificado de inscripción en el registro electoral y relación curricular académica y de desempeño profesional”.

Asimismo, los postulantes tendrán que acompañar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos legales señalados en los artículos 256 y 257 del Código Orgánico de Tribunales, los cuales señalan las prohibiciones generales para ser juez y las prohibiciones específicas para cargos judiciales tras funciones públicas.

Además, del artículo 61 de la Ley N°19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que establece las incompatibilidades y prohibiciones para fiscales, y del artículo 36 de la Ley N° 14.908, que es sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias y establece la obligación para funcionarios públicos de consultar el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (RNDPA).