Corte deja sin efecto concurso de interinato en el Conservador de Santiago mientras entra en vigencia nueva ley

El presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Fernando Carreño, dejó sin efecto el llamado a concurso para la designación del interino del Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en la vacante por la renuncia de Kamel Saquel Zaror.

La resolución establece que por acuerdo del Tribunal Pleno del tribunal de alzada del 4 de diciembre, considerando la pronta entrada en vigencia de la Ley 21.772 que modifica el sistema de nombramientos, integrando nuevos principios y procedimientos que se deben seguir para la designación de los cargos del Escalafón Secundario, se decidió posponer la apertura del llamado a concurso para el cargo titular de Conservador de Santiago, para que sea provisto por la autoridad que corresponda una vez que se produzca la entrada en vigor de la norma.

Atendida esa situación, se remitieron los antecedentes a Carreño para adoptar las medidas que pertinentes.

Así, en base a lo dispuesto en el artículo 449 del Código Orgánico de Tribunales y en el Auto Acordado que regula las normas de designación de notario y conservador en calidad de suplente o interino de la Corte Suprema, se resolvió que “considerando que se ha determinado que la apertura del concurso del cargo titular de que se trata sea diferida hasta la entrada en vigencia de la nueva ley, corresponde que, en el intertanto, continúe operando la institución de la subrogación prevista en la disposición citada precedentemente”.

La ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, buscando poner fin a los cargos vitalicios y transparentar las tarifas por trámites, se venía discutiendo hace al menos ocho años en el Congreso y fue promulgada por el Ejecutivo a fines de septiembre.

Tras un periodo fijado de vacancia de seis meses, la ley comienza a regir entrarán en vigencia después del 11 de marzo de 2026.

Por ello, el futuro ministro de Justicia deberá buscar reemplazo para 49 auxiliares de justicia que dejarán sus funciones por la imposición de jubilación de mayores de 75 años.

De no haber renunciado, Kamel Saquel Zaror, de 89 años y cuestionado por sus prolongadas ausencias por motivos de salud durante este año, se habría visto forzado a dejar el cargo.