Corte fija audiencia para resolver desafuero del diputado Joaquín Lavín

A fines de julio, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se sumó a la Fiscalía Metropolitana Oriente y a la Municipalidad de Maipú para solicitar ante la Corte de Apelaciones de Santiago el desafuero del diputado Joaquín Lavín León (ex UDI) con el propósito de despejar el camino para formalizar al parlamentario por los delitos de tráfico de influencias y fraude al Fisco.

El “téngase presente” del CDE fue ingresado el 11 de julio y 18 días después el tribunal de alzada capitalino resolvió la solicitud y los hizo parte de la petición de desafuero.

Este jueves, la Corte emitió su resolución y fijó para el jueves 4 de septiembre, a las 8:30 horas, la audiencia donde resolverá el requerimiento.

La Fiscalía Regional Oriente concretó la solicitud de desafuero del diputado Lavín León (ex UDI) el 27 de junio en el marco de la indagatoria -realizada con apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile y la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional-, donde se ha establecido hasta esta etapa procesal que el otrora militante UDI presentó facturas ideológicamente falsas ante el Congreso Nacional.

Las pesquisas apuntan, como indicó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en su querella, a que Lavín y su asesor Arnaldo Domínguez y los proveedores Juan Silva y Felipe Vásquez, presentaron la documentación falsa con miras a financiar ilícitamente la campaña electoral del otrora gremialista.

Mediante una serie de conductas irregulares, indicó el organismo, “lograron desviar y obtener recursos directamente del Congreso”.