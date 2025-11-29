Corte Suprema confirma condena de cárcel para excarabinero que fingió asalto a retén de La Ligua en 2020

La Corte Suprema rechazó de forma unánime el pasado miércoles 26 de noviembre un recurso de nulidad presentado por la defensa de Iván Ronald Tapia Maturana, excarabinero sentenciado a siete años de presidio tras robo a retén de La Ligua en marzo de 2020.

El exfuncionario policial deberá cumplir prisión efectiva tras ser considerado culpable de los delitos de malversación de efectos público y disparos injustificados. Por el primero recibió una pena de 4 años, mientras que por el segundo 3 años y un día.

El máximo tribunal rechazó que el Tribunal Oral de lo Penal de Quillota actuara con falta de imparcialidad y válido la sentencia que emitió el tribunal anteriormente.

En aquel juicio el sujeto también fue absuelto de los delitos de porte ilegal de armas de fuego, infracción de deberes militares y otro de malversación.

Simulación del asalto

Aquella jornada del 2 de marzo de 2020, alrededor de las 1:30 de la madrugada, un grupo indeterminado de sujetos llegaron al retén de Carabineros Valle Hermoso, ubicado en La Ligua, con el objeto de sustraer diversas armas.

El asalto se habría realizado tras haber sido previamente concertado con Iván Tapia , quien era el único funcionario policial de servicio en ese momento y se encontraba a cargo de la guardia del recinto policial aquella jornada.

Para ejecutar la sustracción, tanto Tapia como los otros asaltantes hicieron parecer el hecho un asalto, realizando diversos rayados en las paredes del destacamento.

Mientras Tapia y otro sujeto se encontraban sustrayendo las armas fiscales, llegó una unidad policial al retén, que solicitó la apertura del portón. Alertados por su llegada, los desconocidos huyeron del lugar.

Uno de los funcionarios policiales que llegaron al retén salió en persecución de uno de los asaltantes. En aquella persecución, el desconocido disparó en contra del carabinero. Mientras tanto, Tapia también utilizó su arma de servicio hacia la vía pública con el objeto de simular un enfrentamiento.

Según lo determinado durante la investigación, finalmente los antisociales lograron sustraer lo siguiente: