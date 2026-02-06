Corte Suprema de Colombia da luz verde a extradición de presunto autor del homicidio del carabinero Emmanuel Sánchez

En la tercera solicitud que tramita respecto al sujeto, la Corte Suprema de Colombia dio vía libre para la entrega a Chile de Dayonis Junior Orozco Castillo, detenido en tierras cafeteras el 23 de abril de 2024 por su presunta responsabilidad en el homicidio del carabinero Emmanuel Sánchez.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia colombiana emitió un concepto favorable a la solicitud de extradición de Orozco -también conocido como Yendris Segundo Paz Pérez- y dispuso regresar el expediente a su Ministerio de Justicia para los trámites subsiguientes.

De eta forma, es el gobierno de Gustavo Petro el que debe coordinar con Chile la entrega.

El imputado de 31 años, de nacionalidad venezolana, conocido como Boti, es señalado como un integrante de la facción Los Piratas del Tren de Aragua y estaría también vinculado al crimen de Ronald Ojeda.

Una investigación conjunta de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte con el OS9 de Carabineros permitió su captura. El fiscal Pablo Sabaj lo formalizó en ausencia y solicitó su detención previa.

La Policía de Colombia logró aprehenderlo en un terminal de buses del municipio de Popayán. Circulaba bajo otra identidad y pasó antes por Bolivia, Perú y Ecuador. Estuvo prófugo casi dos semanas.

El homicidio del carabinero Sánchez

El homicidio del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez ocurrió el miércoles 10 de abril de 2024, en la comuna de Quinta Normal. Esa noche, el oficial se enfrentó a tiros con cinco sujetos de nacionalidad venezolana que estaban protagonizando robos en el sector de San Pablo con Radal. Uno de los atacantes murió en el lugar.

Horas más tarde, luego de que Carabineros activara operativos de búsqueda de emergencia, se logró la detención de tres de los responsables Wuilberth de Jesús Olivares Peña, Josué David Ramírez Oliveros y Yolvi Miguel González Arcaia. Fueron capturados en la Ruta 5 Sur, a la altura de San Bernardo.

Orozco escapó.

Por otro lado, en la investigación sobre el crimen de Ronald Ojeda se constató que el sujeto era parte del grupo de WhatsApp de Los Piratas en que se coordinó el crimen.

Venezuela también requirió la extradición, por lo que la Suprema colombiana resolvió que el gobierno de Petro deberá comunicar de la resolución a la representación diplomática de Venezuela con la finalidad que tenga conocimiento del trámite que ha involucrado a un connacional suyo.