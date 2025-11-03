Corte Suprema rechaza solicitud de desafuero del diputado Sergio Bobadilla (UDI)

La Corte Suprema revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y rechazó la solicitud de desafuero del diputado Sergio Bobadilla (UDI), presentada por la periodista Josefa Barraza por presuntas injurias graves con publicidad.

El parlamentario acudió al máximo tribunal luego de que la Corte de Apelaciones acogiera la solicitud de desafuero presentada en contra de Bobadilla por la periodista Josefa Barraza, por publicaciones del legislador en redes sociales y contenidos que compartió.

Con ocho votos contra cinco, la Corte Suprema rechazó la solicitud de desafuero del diputado , y revocó el fallo que indicaba que se acogía la acción requerida por “doña Josefa Antonia Barraza Díaz y se declara que existe mérito y que, por ende, se hace lugar a la formación de causa en contra del señor diputado Sergio Bobadilla Muñoz”.

Las acusaciones de la periodista nacen cuando se publicó el reportaje titulado “Toñito te puso en mi camino”, en Radio Bío Bío, en mayo de 2024. En el texto se difundieron supuestos intercambios de mensajes entre el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul , y la periodista Josefa Barraza.

A raíz de este reportaje, el diputado Sergio Bobadilla Muñoz difundió contenido que, según la defensa, es “absolutamente falso. Se trató de una edición espuria en la que, además, se utilizaron imágenes mías sin consentimiento, con el único fin de dañar mi imagen pública, profesional y personal, mediante una relación falaz que pretendía vincularme ideológicamente con grupos radicalizados, ajenos a mi trabajo”.