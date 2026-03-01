SUSCRÍBETE
    Nacional

    Criteria: aprobación de Boric llega al 33% y un 48% de los encuestados valora forma en que Kast está preparando su gobierno

    En la medición de marzo de 2026 también se abordó la percepción ciudadana respecto al gasto público.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.

    La encuesta Agenda Criteria correspondiente al 1 marzo de 2026 dio a conocer sus resultados, en los que se abordan la evaluación del gobierno saliente, la preparación del nuevo Ejecutivo y la percepción ciudadana sobre el gasto público.

    La medición se realizó en un contexto marcado por el cierre del actual mandato y el proceso de instalación de la nueva administración, incorporando además preguntas vinculadas a la sostenibilidad fiscal y a eventuales ajustes en el aparato estatal.

    Gabriel Boric y gobierno

    Para inicios de marzo de 2026, la aprobación del Presidente Gabriel Boric subió un punto respecto a la medición anterior, situándose en un 33%. En tanto, su desaprobación bajó dos puntos y alcanzó un 58%.

    Respecto a la evaluación del gobierno como institución, esta se mantiene estable en comparación con los meses previos.

    La aprobación de la gestión subió un punto, llegando a un 32%, mientras que la desaprobación se mantuvo en un 60%.

    Preparación del gobierno de José Antonio Kast

    En cuanto a la forma en que José Antonio Kast está preparando su administración, un 48% de los encuestados aprueba su desempeño en esta etapa, lo que representa un incremento de 3 puntos respecto a febrero de 2026.

    Por su parte, la desaprobación bajó un punto en comparación al mes anterior, situándose en un 33%.

    Además, un 19% declara no tener una opinión formada o responde que no sabe.

    Gasto público y beneficios sociales

    En relación con la afirmación de Kast de que es posible reducir significativamente el gasto del Estado sin afectar los beneficios sociales, un 54% de los encuestados se muestra de acuerdo con esa premisa.

    Mientras tanto, un 25% adopta una posición neutral y un 21% manifiesta estar en desacuerdo.

    Asimismo, un 56% considera que es posible reducir el gasto sin afectar la calidad de los beneficios entregados por el Estado.

    En ese sentido, un 64% de los encuestados señala sentirse más identificado con la idea de que el Estado gasta los recursos de manera ineficiente. En contraste, solo un 16% considera que los recursos estatales se utilizan de forma eficiente.

    Reducción del gasto fiscal y áreas de ajuste

    En cuanto a la urgencia de reducir el gasto para disminuir la deuda, un 45% está en desacuerdo con que esta sea una medida prioritaria inmediata, mientras que un 25% considera que sí constituye una prioridad alta.

    Respecto a las áreas donde debería aplicarse un ajuste, el empleo público concentra el mayor respaldo. Un 60% está de acuerdo con reducir el número de funcionarios y un 56% apoya disminuir sus sueldos.

    En contraste, existe un rechazo mayoritario a recortar beneficios sociales directos: solo un 13% respalda disminuir bonos o subsidios y un 9% apoyaría reducir el presupuesto destinado a gastos sociales.

