Criteria: aprobación de Boric llega al 33% y un 48% de los encuestados valora forma en que Kast está preparando su gobierno

La encuesta Agenda Criteria correspondiente al 1 marzo de 2026 dio a conocer sus resultados, en los que se abordan la evaluación del gobierno saliente, la preparación del nuevo Ejecutivo y la percepción ciudadana sobre el gasto público.

La medición se realizó en un contexto marcado por el cierre del actual mandato y el proceso de instalación de la nueva administración, incorporando además preguntas vinculadas a la sostenibilidad fiscal y a eventuales ajustes en el aparato estatal.

Gabriel Boric y gobierno

Para inicios de marzo de 2026, la aprobación del Presidente Gabriel Boric subió un punto respecto a la medición anterior, situándose en un 33%. En tanto, su desaprobación bajó dos puntos y alcanzó un 58%.

Respecto a la evaluación del gobierno como institución, esta se mantiene estable en comparación con los meses previos.

La aprobación de la gestión subió un punto, llegando a un 32%, mientras que la desaprobación se mantuvo en un 60%.

Preparación del gobierno de José Antonio Kast

En cuanto a la forma en que José Antonio Kast está preparando su administración, un 48% de los encuestados aprueba su desempeño en esta etapa, lo que representa un incremento de 3 puntos respecto a febrero de 2026.

Por su parte, la desaprobación bajó un punto en comparación al mes anterior, situándose en un 33%.

Además, un 19% declara no tener una opinión formada o responde que no sabe.

Gasto público y beneficios sociales

En relación con la afirmación de Kast de que es posible reducir significativamente el gasto del Estado sin afectar los beneficios sociales, un 54% de los encuestados se muestra de acuerdo con esa premisa .

Mientras tanto, un 25% adopta una posición neutral y un 21% manifiesta estar en desacuerdo.

Asimismo, un 56% considera que es posible reducir el gasto sin afectar la calidad de los beneficios entregados por el Estado.

En ese sentido, un 64% de los encuestados señala sentirse más identificado con la idea de que el Estado gasta los recursos de manera ineficiente. En contraste, solo un 16% considera que los recursos estatales se utilizan de forma eficiente.

Reducción del gasto fiscal y áreas de ajuste

En cuanto a la urgencia de reducir el gasto para disminuir la deuda, un 45% está en desacuerdo con que esta sea una medida prioritaria inmediata, mientras que un 25% considera que sí constituye una prioridad alta.

Respecto a las áreas donde debería aplicarse un ajuste, el empleo público concentra el mayor respaldo. Un 60% está de acuerdo con reducir el número de funcionarios y un 56% apoya disminuir sus sueldos.

En contraste, existe un rechazo mayoritario a recortar beneficios sociales directos: solo un 13% respalda disminuir bonos o subsidios y un 9% apoyaría reducir el presupuesto destinado a gastos sociales.