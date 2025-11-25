BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cuáles son las patologías que concentran el mayor número de personas con garantías de oportunidades retrasadas

    Ayer lunes Ministerio de Salud presentó los resultados del informe asociado a la Glosa Nº6, que obliga a reportar trimestralmente la situación de las listas de espera No GES y las garantías GES retrasadas.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Foto referencial.

    Ayer lunes, y en medio de la tramitación del Presupuesto 2026 en el Congreso, el Ministerio de Salud presentó los resultados del informe asociado a la Glosa Nº6, que obliga a reportar trimestralmente la situación de las listas de espera No GES -atenciones que no forman parte de las garantías explícitas- y las garantías GES retrasadas.

    En la instancia, la ministra Ximena Aguilera y el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, destacaron positivamente las cifras, apuntando que se lograron avances significativos en tiempos de atención y productividad de la red pública.

    “Ha habido un trabajo sistemático en tres grandes ejes:aumentar resolutividad de la atención primaria, mejorar productividad hospitalaria y fortalecer la transparencia en los datos”, destacó la autoridad.

    En esta línea, desde el Minsal reportaron una salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Por otra parte, y según detallan en el informe, las patologías que concentran el mayor número de retrasos corresponden a enfermedades crónicas de alta prevalencia en población mayor, las cuales requieren seguimiento continuo y atención especializada.

    Entre ellas, detallan, está las siguientes patologías:

    • Diabetes mellitus tipo 2 (12.952 personas; 16,7% del total de personas con garantías de oportunidad retrasadas)
    • Tratamiento quirúrgico de cataratas (11.216; 14,4% del total de personas con garantías de oportunidad retrasadas)
    • Vicios de refracción en personas de 65 años y más (7.859; 10,1% del total de personas con garantías de oportunidad retrasadas)
    • Retinopatía diabética (6.808; 8,8% del total de personas con garantías de oportunidad retrasadas)
    • Hipoacusia bilateral en personas mayores de 65 años que requieren uso de audífono (6.144; 7,9% del total de personas con garantías de oportunidad retrasadas).

    Según se indica en el reporte, estos cinco problemas de salud representan más de la mitad (56,4%) de las personas con garantías de oportunidad retrasadas, lo que a su vez refuerza la importancia de las patologías oftalmológicas, metabólicas y sensoriales en la carga asistencial del sistema público.

    En esta línea, también indican que se constatan reducciones relevantes en varias patologías críticas respecto del trimestre anterior, entre ellas la diabetes mellitus tipo 2, el tratamiento quirúrgico de cataratas y las ayudas técnicas para personas mayores, “lo que sugiere avances en la gestión de la oportunidad y priorización clínica de los casos más antiguos”.

    En cuanto a los tiempos de espera, al cierre del tercer trimestre de 2025 el tiempo promedio de espera para las garantías de oportunidad retrasadas fue de 136 días, con una mediana de 71 días. Esto representa una leve mejora respecto al trimestre anterior (148 y 76 días, respectivamente).

    Las cifras indican además, detallan, que la mayoría de los retrasos se concentran en períodos breves y que los casos de larga espera -aunque reducidos en número- siguen impactando el promedio general.

    Los primeros 14 en la lista son los siguientes:

    El informe también destaca que la evolución trimestral muestra que, pese al aumento en el volumen total de garantías GES generadas y cumplidas, el sistema mantiene niveles de cumplimiento estables y logra controlar el crecimiento relativo de los retrasos, consolidando una tendencia de mejora sostenida en la gestión y resolución de las garantías.

    Distribución por especialidad

    En cuanto a distribución por especialidad, se indica en el informe que al 30 de septiembre de 2025, las especialidades médicas con mayor número de interconsultas en espera continúan siendo Oftalmología (18,1%), Otorrinolaringología (13,3%) y Ginecología (8,0%), que en conjunto concentran cerca del 40% de las solicitudes pendientes en el país.

    En comparación con el trimestre anterior, se observa una disminución de los casos en lista de espera en diferentes especialidades médicas, destacando los avances en Oftalmología, Otorrinolaringología y Traumatología y Ortopedia, mejora que se asocia a la continuidad de los operativos territoriales de resolución, la ampliación de jornadas médicas y la atención de casos a través de Hospital Digital.

    En el área de Odontología en tanto, la mayor concentración de demanda corresponde a Rehabilitación Oral Removible (26,4%), Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilofacial (21,2%) y Endodoncia (14,7%), que en conjunto representan más del 60% de las interconsultas odontológicas en espera. S

    Por otra parte, en cuanto a las especialidades quirúrgicas con mayor número de interconsultas en lista de espera, éstas continúan siendo Traumatología (21,5%), Cirugía Digestiva (14,9%) y Dermatología (11,6%), que en conjunto concentran más del 48% de los registros en espera de intervención quirúrgica.

    Comparado a junio de 2025, la cantidad de personas en espera disminuyó en Dermatología (-5.345 respecto al trimestre anterior) y se mantiene estable en Traumatología.

    Más sobre:NacionalSaludGESListas de espera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Entra en vigencia acuerdo que beneficia a casi todas las exportaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Chile

    Tercera jornada de búsqueda de joven desaparecido en naufragio en Caldera: se sumará aeronave que sobrevolará el área

    “Nunca recibí un peso del señor Yáber”: diputado Araya explica su vínculo con el conservador de Puente Alto en la trama bielorrusa

    PDI detiene a seis funcionarios en el marco de una investigación por tráfico de estupefacientes

    Acercamiento de Kast a Frei enfurece a la DC y complica intentos de Jara de acercarse el centro

    Frenéticas gestiones por acusación a Pardow: oposición neutraliza ausencia de Kast y gobierno alinea al oficialismo

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    3.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Dónde y a qué hora ver a Slavia Praga vs. Athletic Club por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Slavia Praga vs. Athletic Club por la Champions League

    Cuáles son las patologías que concentran el mayor número de personas con garantías de oportunidades retrasadas
    Chile

    Cuáles son las patologías que concentran el mayor número de personas con garantías de oportunidades retrasadas

    Tercera jornada de búsqueda de joven desaparecido en naufragio en Caldera: se sumará aeronave que sobrevolará el área

    “Nunca recibí un peso del señor Yáber”: diputado Araya explica su vínculo con el conservador de Puente Alto en la trama bielorrusa

    Entra en vigencia acuerdo que beneficia a casi todas las exportaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Chile
    Negocios

    Entra en vigencia acuerdo que beneficia a casi todas las exportaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Chile

    Bolsa de Santiago opera en nuevo récord y vuelve a acercarse a los 10.000 puntos

    “Un resultado histórico”: ganancias de ILC suben 68% a septiembre gracias a que Consalud pasó de pérdidas a utilidades

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen
    Tendencias

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen

    La carta que le escribió Daniel Radcliffe al niño que interpretará al nuevo Harry Potter

    Qué es la falsa arañita roja de la vid, la plaga que obligó a Brasil a destruir más de una tonelada de cerezas chilenas

    El complicado momento del Real Madrid que pone en peligro el futuro de Xabi Alonso en la banca
    El Deportivo

    El complicado momento del Real Madrid que pone en peligro el futuro de Xabi Alonso en la banca

    Pagos, promesas y obligaciones: revisión al contrato por el uso de los símbolos entre la Universidad de Chile y Azul Azul

    Vuelco en caso Barnechea: la Corte Suprema revoca fallo de Apelaciones y mantiene drásticas sanciones a los huaicocheros

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    La singular historia que partió con un mensaje en Linkedin: cómo el k-pop de NMIXX llegó a debutar en Viña 2026
    Cultura y entretención

    La singular historia que partió con un mensaje en Linkedin: cómo el k-pop de NMIXX llegó a debutar en Viña 2026

    ¿Por qué la historia oficial de Chile borró a sus ancestros africanos y afrodescendientes?

    Manuel García presenta single de adelanto de su nuevo disco grabado en los estudios de Silvio Rodríguez

    Numa Molina, el sacerdote que defiende a Maduro y que es calificado por sus detractores como el “cura comunista”
    Mundo

    Numa Molina, el sacerdote que defiende a Maduro y que es calificado por sus detractores como el “cura comunista”

    Aeronaves de Estados Unidos sobrevuelan aguas cerca de Venezuela

    Ucrania confía en cerrar el acuerdo de paz con Trump con una visita de Zelenski este mes a Estados Unidos

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad