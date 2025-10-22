Cuatro detenidos y más de $100 millones en especies recuperadas tras extensa persecución policial entre O’Higgins y RM

Una extensa persecución interregional permitió la tarde de este martes la detención de cuatro sujetos involucrados en un asalto perpetrado en una tienda de equipos electrónicos y celulares en la comuna de Las Cabras, Región de O’Higgins.

Según informó Carabineros, el hecho se originó cuando una persona se comunicó con el nivel de emergencias 133 para denunciar un robo con intimidación ocurrido en el local comercial emplazado en calle Las Acacias.

En su llamada, el denunciante entregó las características físicas de los delincuentes y del vehículo en que escaparon, lo que permitió activar un operativo policial a gran escala.

Por lo anterior, se inició un seguimiento controlado, en el cual las unidades policiales lograron ubicar el automóvil en que huían los antisociales cuando transitaban por la comuna de El Monte, ya en la Región Metropolitana.

En el operativo participaron efectivos de la Tenencia Carreteras Melipilla, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y la Prefectura Santiago Costa, con apoyo aéreo de helicópteros institucionales.

Para frenar la huida, el personal uniformado desplegó un dispositivo “pincha neumáticos”, conocido como Stinger, en la Autopista del Sol, lo que obligó a los delincuentes a detener su marcha a la altura del kilómetro 25, en la comuna de Padre Hurtado.

Allí fueron finalmente reducidos y arrestados los cuatro ocupantes del vehículo, entre ellos tres adultos y un menor de edad, todos con antecedentes penales.

Durante el procedimiento se incautaron tres armas de fuego tipo pistola y se recuperó la totalidad de las especies sustraídas, consistentes en una bolsa con 155 teléfonos celulares nuevos y embalados, además de cargadores y videojuegos de consolas PlayStation y Nintendo, todo ello avaluado en 100 millones de pesos aproximadamente.

Al respecto, el coronel Jorge Hidalgo, jefe de la Prefectura Santiago Costa, explicó que la coordinación entre distintas regiones fue clave para el éxito del operativo.

“Mediante una comunicación interregional con carabineros de la sexta región y de la Región Metropolitana, se inició un seguimiento controlado de este vehículo con encargo por robo por la Ruta 78”, detalló el oficial.

Asimismo, precisó que “los carabineros efectuaron la utilización de un dispositivo de intervención vehicular llamado Stinger, que tiene por finalidad intervenir los neumáticos de un vehículo motorizado para que estos se desinflen y bajen la velocidad, permitiendo así realizar el control”.

Las diligencias investigativas quedaron en manos de equipos especializados del OS-9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros, los cuales trabajan para determinar la participación de los detenidos en otros delitos similares.

Los imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público y se espera que este miércoles comparezcan ante el Juzgado de Garantía de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua para el control de detención y formalización de cargos.