SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    De Biobío a Maule: las regiones más vapuleadas por los incendios forestales durante la temporada 2025-2026

    Desde Conaf hacen la comparativa de la temporada 2024-2025 con el periodo actual, donde se han registrado 2.976 incendios.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Incendios forestales. Foto: Aton Chile

    Los incendios forestales que se desarrollan en la zona centro-sur del país han dejado más de 40.000 hectáreas consumidas por las llamas. Esto hace que esta temporada 2025-2026 tenga un 223% más de superficie afectada que el periodo anterior del 2024-2025.

    Según el reporte actualizado por Conaf, el periodo actual ha reportado 2.976 incendios forestales, un 7% menos en número, aunque un 223% más en la superficie consumida por las llamas.

    Respecto a ello, tras realizar el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, comentó que llevan más de 60 mil hectáreas afectadas.

    Asimismo, precisó que “sólo en los últimos días se han visto afectadas más de 39.000 hectáreas. O sea, parte importante, más de la mitad de las hectáreas (de esta temporada) que han sido afectadas por el fuego. Como resultado, los incendios forestales se concentran en los últimos días”.

    Los siniestros que han afectado la última semana al país, se desarrollan en las regiones del Biobío, Ñuble y La Araucanía, las cuales coinciden con los primeros puestos de las cinco zonas más afectadas por incendios forestales durante la temporada 2025-2026, estás son seguidas por la Metropolitana y el Maule.

    Las cinco regiones con más incendios

    La más afectada por los siniestros es la Región del Biobío, que presenta estos últimos días una afectación de más de 30 mil hectáreas. En la temporada anterior, se reportaron 568 incendios, mientras que en el presente periodo lleva 524, una disminución de 8% y de 48% en relación al promedio en los últimos cinco años, que es de 1.006.

    Asimismo, en 2025-2026 van 32.717 hectáreas consumidas, mientras que en 2024-2025 hubo 1.020. En relación al daño en hectáreas, en promedio, los últimos cinco años es de 3.568.

    En relación al territorio afectado, las comunas que mayores pérdidas han tenido en la región en cuanto a superificie son Florida y Laja, esto debido a los incendios forestales que se han desarrollado los últimos días en el país. Sin embargo, en términos de humanos la mayor pérdida es en Penco, comuna que se vio afectada en viviendas destruidas y personas fallecidas.

    El segundo territorio del país con mayor afectación es la Región de Ñuble, que el presente año ha tenido 265 incendios, con un alza de 22% en comparación al periodo anterior, que fueron 217. Respecto al promedio de los últimos cinco años (233 siniestros), hay un alza de 14%.

    Mientras que, las comunas afectadas del territorio es Ránquil, que actualmente mantiene un incendio en combate; Pinto, que tiene superficie quemada en la Reserva Nacional de Ñuble, y Quillón, que tuvo más de 1.000 hectáreas quemadas. Además, las autoridades reportaron que en la comuna de Bulnes se registró una persona que perdió la vida por las incendios.

    Hablando de hectáreas, y se ha visto un aumento de 354% en relación al año anterior, de 2.067 a 9.394. Mientras que su promedio de territorio afectado en cinco años es de 1.563, significando un incremento del 501%.

    La tercera zona es la Región de La Araucanía, con un número de 520 incendios forestales que lo han afectado este periodo, siendo un aumento del 3% del año pasado (que fueron 506). El promedio en los últimos cinco años es de 589, lo que hace que en la presente temporada exista un 12% menos que el promedio.

    En relación a las hectáreas en 2025-2026, hay un 7.644 de superficie afectada, un 238% más que los registrados el periodo anterior (2.263). Sin embargo, sí representa un 16% menos en relación a las hectáreas en promedio en cinco años, que corresponde a 9.106.

    Las comunas afectadas dentro de ello, son Angol, tanto en número de incendios como en superficie; Nueva Imperial, por hectáreas, y Temuco, donde se han reportado 43 incendios solo esta temporada.

    Posteriormente, le sigue la Región Metropolitana con un promedio de 311 en los últimos cinco años, teniendo en 2025-2026 373 incendios registrados, un 20% más que el promedio. En el periodo anterior, por otro lado, los siniestros reportados fueron mayores con un 496.

    Asimismo, en torno a hectáreas, el presente año ha tenido un aumento del 73% en relación al periodo anterior (de 3.968 a 6.853). Respecto al promedio, es de 4.777 de hectáreas afectadas, siendo un incremento de 43%.

    En está temporada, son las comunas de San Pedro, Tiltil y Las Condes, las que se vieron afectadas, de hecho, con ellas se reportó la presencia de humo en la capital, dejando imágenes en torno a ello.

    Santiago, 29 de diciembre 2025. Vista desde el Parque Metropolitano Cerro San Cristobal del Incendio Forestal en el sector de San Carlos de Apoquindo en las Comuna de Las Condes Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Por último, en consideración a las cinco regiones más afectadas, es la Región del Maule, que presenta una disminución, tanto en comparación con la temporada anterior (de 489, disminuye a 420) como con el promedio de cinco años (439).

    Respecto a las hectáreas, en 2025-2026 hay 3.623 consumidas, mientras que en 2024-2025, se reportaron 2.693, teniendo la temporada actual un incremento de 35%. Por otro lado, en relación al promedio de cinco años (3.759), tiene una disminución de 4%.

    En ese sentido, en esta región, solo una comuna pasó las más de mil hectáreas consumidas por las llamas: Maule. Sin embargo, la que tuvo mayor cantidad de incendio fue Linares.

    El llamado a la precaución

    Tanto como desde el Ejecutivo, como parlamentarios y también entidades han realizado un llamado a la precaución y a la prevención de estos eventos. El mismo Presidente Gabriel Boric señaló que “nos hemos preparado bien, pero no podemos bajar la guardia”.

    Mientras que, el ministro del Interior expresó, tras un Cogrid por la actual emergencia, que “la temporada de incendios se prolonga por varias semanas más. De hecho incendios muy importantes, por ejemplo el de la quinta región hace un par de años atrás, fue en febrero, el incendio de Valparaíso, si mal no recuerdo, fue en abril del año 2014″.

    “Es decir, no podemos bajar los brazos en las semanas que quedan y por eso es tan importante que todos contribuyamos a la tarea que realiza Senapred, Conaf, así como todas las autoridades para finalmente velar por la seguridad, enfrentar los incendios de la mejor forma posible y evitar que generen más daño”, añadió.

    Más sobre:Incendios ForestalesIncendioConafHectáreas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ad portas del cónclave del Socialismo Democrático con la DC: PS alude a unidad progresista y PPD reitera que habrá dos oposiciones

    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal

    FNE respalda nueva propuesta de contratación presentada por MetroPago y descarta riesgos para la libre competencia

    Incendios forestales: Gobierno ha aplicado 2 mil fichas FIBE y anuncia entrega de bonos de recuperación desde el sábado

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera musical en el Gran Arena Monticello

    Lo más leído

    1.
    May Chomali (Ind), ministra de Salud: la doctora especialista en innovación digital

    May Chomali (Ind), ministra de Salud: la doctora especialista en innovación digital

    2.
    Acusa “daño moral”: funcionario despedido por tener relaciones sexuales en Vitacura pide $200 millones de compensación

    Acusa “daño moral”: funcionario despedido por tener relaciones sexuales en Vitacura pide $200 millones de compensación

    3.
    Gobierno formaliza nominación de ministro Jorge Zepeda para la Suprema y apuesta por visado exprés en el Senado

    Gobierno formaliza nominación de ministro Jorge Zepeda para la Suprema y apuesta por visado exprés en el Senado

    4.
    Juicio podría partir a mitad de año: las diligencias que pide Monsalve y que le permitieron reabrir la investigación

    Juicio podría partir a mitad de año: las diligencias que pide Monsalve y que le permitieron reabrir la investigación

    5.
    Alzar secreto bancario y escéptica del cierre de fronteras: las definiciones de Steinert antes de llegar al gabinete de Kast

    Alzar secreto bancario y escéptica del cierre de fronteras: las definiciones de Steinert antes de llegar al gabinete de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Ad portas del cónclave del Socialismo Democrático con la DC: PS alude a unidad progresista y PPD reitera que habrá dos oposiciones
    Chile

    Ad portas del cónclave del Socialismo Democrático con la DC: PS alude a unidad progresista y PPD reitera que habrá dos oposiciones

    Incendios forestales: Gobierno ha aplicado 2 mil fichas FIBE y anuncia entrega de bonos de recuperación desde el sábado

    De Biobío a Maule: las regiones más vapuleadas por los incendios forestales durante la temporada 2025-2026

    FNE respalda nueva propuesta de contratación presentada por MetroPago y descarta riesgos para la libre competencia
    Negocios

    FNE respalda nueva propuesta de contratación presentada por MetroPago y descarta riesgos para la libre competencia

    Trump demanda a JPMorgan y a Jamie Dimon por cierre de sus cuentas bancarias en 2021

    El valor de la humildad en tiempos convulsos

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio
    Tendencias

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    Conoce los grupos de la Copa Chile 2026: Colo Colo, la U y la UC tienen definidos sus rivales en el tradicional torneo
    El Deportivo

    Conoce los grupos de la Copa Chile 2026: Colo Colo, la U y la UC tienen definidos sus rivales en el tradicional torneo

    El gran paso de Chile Rugby: inaugura el “centro de entrenamiento más avanzado de Sudamérica”

    Suspenso hasta el final: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio tropiezan en la Europa League

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera musical en el Gran Arena Monticello
    Cultura y entretención

    Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera musical en el Gran Arena Monticello

    “Vinos & vinilos”: escucha lo nuevo de Ana Tijoux junto a DJ Dacel

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026

    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal
    Mundo

    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal

    Estados Unidos nombró a su nueva jefe de misión para Venezuela tras captura de Maduro

    Por qué el “marco de acuerdo” sobre Groenlandia anunciado por Trump es recibido con escepticismo por Europa

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer