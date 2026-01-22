De Biobío a Maule: las regiones más vapuleadas por los incendios forestales durante la temporada 2025-2026

Los incendios forestales que se desarrollan en la zona centro-sur del país han dejado más de 40.000 hectáreas consumidas por las llamas. Esto hace que esta temporada 2025-2026 tenga un 223% más de superficie afectada que el periodo anterior del 2024-2025.

Según el reporte actualizado por Conaf, el periodo actual ha reportado 2.976 incendios forestales, un 7% menos en número, aunque un 223% más en la superficie consumida por las llamas.

Respecto a ello, tras realizar el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, comentó que llevan más de 60 mil hectáreas afectadas.

Asimismo, precisó que “sólo en los últimos días se han visto afectadas más de 39.000 hectáreas. O sea, parte importante, más de la mitad de las hectáreas (de esta temporada) que han sido afectadas por el fuego. Como resultado, los incendios forestales se concentran en los últimos días”.

Los siniestros que han afectado la última semana al país, se desarrollan en las regiones del Biobío, Ñuble y La Araucanía, las cuales coinciden con los primeros puestos de las cinco zonas más afectadas por incendios forestales durante la temporada 2025-2026, estás son seguidas por la Metropolitana y el Maule.

Las cinco regiones con más incendios

La más afectada por los siniestros es la Región del Biobío, que presenta estos últimos días una afectación de más de 30 mil hectáreas. En la temporada anterior, se reportaron 568 incendios, mientras que en el presente periodo lleva 524, una disminución de 8% y de 48% en relación al promedio en los últimos cinco años, que es de 1.006.

Asimismo, en 2025-2026 van 32.717 hectáreas consumidas, mientras que en 2024-2025 hubo 1.020. En relación al daño en hectáreas, en promedio, los últimos cinco años es de 3.568.

En relación al territorio afectado, las comunas que mayores pérdidas han tenido en la región en cuanto a superificie son Florida y Laja, esto debido a los incendios forestales que se han desarrollado los últimos días en el país. Sin embargo, en términos de humanos la mayor pérdida es en Penco, comuna que se vio afectada en viviendas destruidas y personas fallecidas.

El segundo territorio del país con mayor afectación es la Región de Ñuble, que el presente año ha tenido 265 incendios, con un alza de 22% en comparación al periodo anterior, que fueron 217. Respecto al promedio de los últimos cinco años (233 siniestros), hay un alza de 14%.

Mientras que, las comunas afectadas del territorio es Ránquil, que actualmente mantiene un incendio en combate; Pinto, que tiene superficie quemada en la Reserva Nacional de Ñuble, y Quillón, que tuvo más de 1.000 hectáreas quemadas. Además, las autoridades reportaron que en la comuna de Bulnes se registró una persona que perdió la vida por las incendios.

Hablando de hectáreas, y se ha visto un aumento de 354% en relación al año anterior, de 2.067 a 9.394. Mientras que su promedio de territorio afectado en cinco años es de 1.563, significando un incremento del 501%.

La tercera zona es la Región de La Araucanía, con un número de 520 incendios forestales que lo han afectado este periodo, siendo un aumento del 3% del año pasado (que fueron 506). El promedio en los últimos cinco años es de 589, lo que hace que en la presente temporada exista un 12% menos que el promedio.

En relación a las hectáreas en 2025-2026, hay un 7.644 de superficie afectada, un 238% más que los registrados el periodo anterior (2.263). Sin embargo, sí representa un 16% menos en relación a las hectáreas en promedio en cinco años, que corresponde a 9.106.

Las comunas afectadas dentro de ello, son Angol, tanto en número de incendios como en superficie; Nueva Imperial, por hectáreas, y Temuco, donde se han reportado 43 incendios solo esta temporada.

Posteriormente, le sigue la Región Metropolitana con un promedio de 311 en los últimos cinco años, teniendo en 2025-2026 373 incendios registrados, un 20% más que el promedio. En el periodo anterior, por otro lado, los siniestros reportados fueron mayores con un 496.

Asimismo, en torno a hectáreas, el presente año ha tenido un aumento del 73% en relación al periodo anterior (de 3.968 a 6.853). Respecto al promedio, es de 4.777 de hectáreas afectadas, siendo un incremento de 43%.

En está temporada, son las comunas de San Pedro, Tiltil y Las Condes, las que se vieron afectadas, de hecho, con ellas se reportó la presencia de humo en la capital, dejando imágenes en torno a ello.

Santiago, 29 de diciembre 2025. Vista desde el Parque Metropolitano Cerro San Cristobal del Incendio Forestal en el sector de San Carlos de Apoquindo en las Comuna de Las Condes Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Por último, en consideración a las cinco regiones más afectadas, es la Región del Maule, que presenta una disminución, tanto en comparación con la temporada anterior (de 489, disminuye a 420) como con el promedio de cinco años (439).

Respecto a las hectáreas, en 2025-2026 hay 3.623 consumidas, mientras que en 2024-2025, se reportaron 2.693, teniendo la temporada actual un incremento de 35%. Por otro lado, en relación al promedio de cinco años (3.759), tiene una disminución de 4%.

En ese sentido, en esta región, solo una comuna pasó las más de mil hectáreas consumidas por las llamas: Maule. Sin embargo, la que tuvo mayor cantidad de incendio fue Linares.

El llamado a la precaución

Tanto como desde el Ejecutivo, como parlamentarios y también entidades han realizado un llamado a la precaución y a la prevención de estos eventos. El mismo Presidente Gabriel Boric señaló que “nos hemos preparado bien, pero no podemos bajar la guardia”.

Mientras que, el ministro del Interior expresó, tras un Cogrid por la actual emergencia, que “la temporada de incendios se prolonga por varias semanas más. De hecho incendios muy importantes, por ejemplo el de la quinta región hace un par de años atrás, fue en febrero, el incendio de Valparaíso, si mal no recuerdo, fue en abril del año 2014″.

“Es decir, no podemos bajar los brazos en las semanas que quedan y por eso es tan importante que todos contribuyamos a la tarea que realiza Senapred, Conaf, así como todas las autoridades para finalmente velar por la seguridad, enfrentar los incendios de la mejor forma posible y evitar que generen más daño”, añadió.