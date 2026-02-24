SUSCRÍBETE
    Nacional

    Declaran alarma meteorológica por fuertes precipitaciones en corto periodo para Sierra Gorda

    El fenómeno, asociado a inestabilidad atmosférica, se concentrará en pocas horas y podría provocar crecidas súbitas, anegamientos y afectación de rutas.

    Por 
    Roberto Martínez
    Las fuertes precipitaciones inundaron las calles de Sierra Gorda en 2022.

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió hoy una alarma meteorológica por precipitaciones intensas en un corto periodo de tiempo, para la comuna de Sierra Gorda, en la Región de Antofagasta.

    La medida está asociada a condiciones de inestabilidad atmosférica, fenómeno que se espera se desarrolle desde la tarde hasta la noche de este martes 24 de febrero.

    Según la notificación oficial, el evento impactará con montos de lluvia entre 10 y 20 milímetros, concentrados en pocas horas durante la jornada.

    Este volumen, inusual para la zona, eleva el nivel de riesgo ante posibles emergencias asociadas a la geografía local.

    Riesgos asociados

    De acuerdo con la DMC, la intensidad y concentración temporal de las precipitaciones podrían derivar en crecidas repentinas de quebradas, anegamientos localizados y afectación de rutas, especialmente en sectores con pendientes pronunciadas, cauces secos o infraestructura expuesta.

    Cabe señalar que este tipo de fenómenos suele generar escurrimientos superficiales rápidos, incluso en áreas donde no se registran lluvias prolongadas.

    La declaración de alarma meteorológica corresponde al nivel más alto dentro del sistema de avisos de la DMC, y se emite cuando la severidad del evento implica un riesgo significativo para la población, sus bienes o el entorno.

    Recomendaciones a la población

    Ante este escenario, se hizo el llamado a la comunidad a evitar desplazamientos por zonas inundables o cercanas a quebradas, no intentar cruzar cauces activos y mantenerse informada exclusivamente a través de canales oficiales.

    Asimismo, se recomendó seguir las instrucciones de las autoridades locales y de los organismos de emergencia, especialmente si se adoptan medidas preventivas durante el desarrollo del evento.

    La evolución del fenómeno continuará siendo monitoreada por los organismos técnicos, mientras se evalúa su impacto durante las próximas horas en el norte del país.

    Lluvias estivales provocan anegamientos, evacuación de personas y una veintena de viviendas afectadas en Antofagasta y Atacama

    Cadem: 70% cree que recorte fiscal por US$ 6 mil millones propuesto por Kast será la medida económica más difícil de cumplir

    Seis desafueros: la inédita cifra de diputados enfrentando causas penales que deja el actual periodo parlamentario

    Alcalde Reyes confirma desalojo total de Toma Dignidad antes de marzo: plan contempla albergue transitorio y operativo para mascotas

    Corte de Santiago da portazo a Gendarmería y ordena cambiar régimen de visitas a violadores de derechos humanos presos en Colina 1

    Fiscalía va contra asistente de Eduardo Lagos por rol clave en presuntas operaciones de lavado de la trama bielorrusa

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    "Es el mall del futuro": el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

