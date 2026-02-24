Declaran alarma meteorológica por fuertes precipitaciones en corto periodo para Sierra Gorda

Las fuertes precipitaciones inundaron las calles de Sierra Gorda en 2022.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió hoy una alarma meteorológica por precipitaciones intensas en un corto periodo de tiempo, para la comuna de Sierra Gorda, en la Región de Antofagasta.

La medida está asociada a condiciones de inestabilidad atmosférica, fenómeno que se espera se desarrolle desde la tarde hasta la noche de este martes 24 de febrero.

Según la notificación oficial, el evento impactará con montos de lluvia entre 10 y 20 milímetros, concentrados en pocas horas durante la jornada.

Este volumen, inusual para la zona, eleva el nivel de riesgo ante posibles emergencias asociadas a la geografía local.

Riesgos asociados

De acuerdo con la DMC, la intensidad y concentración temporal de las precipitaciones podrían derivar en crecidas repentinas de quebradas, anegamientos localizados y afectación de rutas, especialmente en sectores con pendientes pronunciadas, cauces secos o infraestructura expuesta.

Cabe señalar que este tipo de fenómenos suele generar escurrimientos superficiales rápidos, incluso en áreas donde no se registran lluvias prolongadas.

La declaración de alarma meteorológica corresponde al nivel más alto dentro del sistema de avisos de la DMC, y se emite cuando la severidad del evento implica un riesgo significativo para la población, sus bienes o el entorno.

Recomendaciones a la población

Ante este escenario, se hizo el llamado a la comunidad a evitar desplazamientos por zonas inundables o cercanas a quebradas, no intentar cruzar cauces activos y mantenerse informada exclusivamente a través de canales oficiales.

Asimismo, se recomendó seguir las instrucciones de las autoridades locales y de los organismos de emergencia, especialmente si se adoptan medidas preventivas durante el desarrollo del evento.

La evolución del fenómeno continuará siendo monitoreada por los organismos técnicos, mientras se evalúa su impacto durante las próximas horas en el norte del país.