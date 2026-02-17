Declaran alerta roja para Litueche por incendio forestal cercano a sectores poblados

Esta noche, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), declaró alerta roja para la comuna de Litueche, en la Región de O’Higgins, por un incendio forestal.

El organismo informó que el siniestro llamado Aeródromo Litueche se encuentra en combate por parte de los equipos de emergencia, debido a su proximidad con sectores poblados y su rápida propagación.

Actualmente el fuego ha destruido tres hectáreas de vegetación, lo que de momento no ha generado afectación de viviendas o personas.

En la zona trabajan tres brigadas, un técnico y un camión aljibe de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

La alerta roja estará vigente desde hoy y hasta que las condiciones lo ameriten.