Declaran alerta roja y llaman a evacuar sector de Vichuquén por avance de incendio forestal

La tarde de este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en la comuna de Vichuquén, en la Región del Maule, ante el avance de un incendio forestal que se desarrolla próximo a sectores habitados.

El siniestro, denominado Alto Llico, ha devastado una superficie aproximada de 76 hectáreas de vegetación.

A raíz de lo anterior, el organismo llamó a evacuar el sector Quebrada Culenmapu, y para reforzar el operativo en terreno por parte de los organismos técnicos, se activó el servicio de mensajería SAE, para instruir a la población de la zona afectada alejarse de manera oportuna, junto a sus mascotas, de la amenaza inminente.

Según el último reporte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la emergencia sigue en combate y trabajan en el lugar voluntarios de los Cuerpos de Bomberos de Vichuquén, Llico y Licantén, además de un técnico y seis brigadas de la Conaf, además de cinco aeronaves y dos camiones cisterna.