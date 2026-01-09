Declaran alerta temprana preventiva para las regiones Metropolitana y de O’Higgins por la amenaza de incendios forestales

Declaran alerta temprana preventiva para dos regiones de la zona central por la amenaza de incendios forestales. Foto: ATON.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este jueves alerta temprana preventiva para las regiones Metropolitana y de O’Higgins ante la posibilidad de incendios forestales, debido a las altas temperaturas pronosticadas.

De acuerdo a los pronósticos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en el caso de la Región Metropolitana, se prevén temperaturas de hasta 34° Celsius para este sábado y domingo, mientras que mañana viernes la máxima rondará los 33° C, lo que favorecería las condiciones para la ocurrencia de incendios en zonas de vegetación.

Ante lo anterior, el Senapred señaló que, en base a esto, y a la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), junto a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, “se declara alerta temprana preventiva regional, por amenaza de incendios forestales, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten”.

Con esto se busca reforzar la capacidad de vigilancia de las condiciones de riesgo.

En el caso de la Región de O’Higgins, las zonas del valle y la zona cordillerana también presentarán elevadas temperaturas durante los próximos tres días.

En Rancagua, por ejemplo, se esperan entre 33° C y 34 °C para este viernes y fin de semana; pronóstico similar para las comunas de Santa Cruz, Rengo y San Fernando.

“En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, la Dirección Regional de Senapred declara alerta temprana preventiva regional, por amenaza de incendios forestales, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten”, agregó Senapred.