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    Decretan prisión preventiva contra imputado por femicidio en Las Condes: arriesga presidio perpetuo calificado

    El tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público y destacó el contexto de violencia intrafamiliar, mientras continúan diligencias para esclarecer los hechos y resguardar a las menores de edad involucradas.

    Por 
    Roberto Martínez
    Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó este martes prisión preventiva para un individuo, imputado por el delito de femicidio de su pareja, hecho ocurrido el lunes en la comuna de Las Condes, tras acoger los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, que calificó el hecho como uno de los ilícitos más graves contemplados en la legislación chilena.

    Durante la audiencia de formalización, la fiscal Carmen Abett de la Torre sostuvo que el imputado fue formalizado por el delito de “femicidio íntimo”, cuya penalidad parte en presidio mayor en su grado máximo y puede llegar hasta el presidio perpetuo calificado. “Estamos hablando de una penalidad que es bastante alta”, enfatizó.

    En esa línea, la persecutora explicó que, pese a los argumentos presentados por la defensa, el tribunal consideró que se trata de un hecho de “máxima gravedad”, por lo que resolvió decretar la medida cautelar más gravosa.

    “Se dispuso la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad”, indicó.

    El caso ha generado especial conmoción debido a las circunstancias en que ocurrió el crimen.

    Según detalló la fiscal, el hecho se enmarca en una dinámica de violencia intrafamiliar y violencia de género, a lo que se suma el elemento agravante de la presencia de una menor de edad en el lugar al momento del ataque.

    “La menor, al parecer, estaba al interior en el momento de ocurrencia del hecho”, señaló.

    Los hechos

    De acuerdo con la información preliminar, el imputado -un hombre de 33 años- atacó con un arma blanca a su pareja, de 31 años, al interior de un departamento arrendado en calle El Director, donde se hospedaban tras viajar desde Calama a Santiago por motivos médicos.

    La víctima falleció en el lugar producto de la gravedad de las lesiones. Tras el ataque, el sujeto llamó a su jefe para confesar el crimen, lo que permitió alertar a Carabineros.

    Una vecina del edificio relató que el imputado le pidió que cuidara a su hija de tres años, a quien dejó a su cargo antes de intentar quitarse la vida.

    En cuanto a la investigación, la fiscal Abett de la Torre explicó que las diligencias se iniciaron durante la madrugada, incluyendo la recopilación de testimonios de cercanos a la pareja. Estos antecedentes darían cuenta de una relación marcada por conflictos y episodios de tensión.

    “Se realizaron algunas diligencias tendientes a ubicar a cercanos a esta pareja e informaron en ese sentido de que había una relación conflictiva, problemas de celos, situaciones como esas”, reveló.

    Asimismo, se adoptaron medidas de protección para las menores involucradas. La niña que habría presenciado el crimen fue entregada a familiares por disposición del tribunal de familia, mientras que se están realizando gestiones similares respecto de otra menor vinculada al entorno familiar.

    Sobre la intencionalidad del ataque, la fiscal fue categórica al señalar que las lesiones evidencian un claro propósito homicida.

    “Las zonas en donde está herida la víctima claramente son zonas mortales, lo que da cuenta de un acometimiento con intención de provocar la muerte”, sentenció.

    Más sobre:FemicidioLas CondesPrisión preventivaJudicialFiscalíaNacional

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