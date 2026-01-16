SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Caso Julia Chuñil: decretan prisión preventiva para Javier Troncoso, hijo de la víctima apuntado como el autor del parricidio

    Por otro lado, a Jeannette Troncoso y Pablo San Martín se les rechazó medida cautelar más gravosa, y se ordenó que cumplan arresto domiciliario total y arraigo nacional.

    Por 
    Claudio Portilla
    Paz Rubio
     
    Javiera Arriaza
    En el Juzgado de Garantía de Los Lagos, donde se realizó la formalización de Los Lagos. Nicolas Klein/Aton Chile NICOLAS KLEIN/ATON

    El Juzgado de Garantía de Los Lagos decretó prisión preventiva para Javier Troncoso, a quien Fiscalía identificó como el autor del parricidio de Julia Chuñil, en el marco de la investigación por la desaparición y muerte de la mujer en noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, en la Región de los Lagos.

    Por otra parte, a Jeannette Troncoso y Pablo San Martín se les rechazó medida cautelar más gravosa, y se les decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional. Por el rechazo, la Fiscalía presentó recurso de apelación a la Corte de Apelaciones de Valdivia. Los imputados quedarán detenidos en el complejo penitenciario de la ciudad, a la espera de la resolución de este recurso.

    Cabe recordar que desde el tribunal previamente decretaron la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno para el exyerno de Julia Chuñil.

    En concreto, el Ministerio Público atribuyó a Javier Troncoso la autoría material del homicidio y a Jeannette Troncoso y Pablo San Martín la autoría por omisión.

    El magistrado señaló que se puede acreditar, por parte de Javier Troncoso, los delitos de robo con intimidación, parricidio e inhumación, tras las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

    Sin embargo, descartó que se cumpliera la autoría por omisión por parte de los otros dos hijos de la víctima, señalando que “si bien se puede predicar en abstracto el carácter de garantes que tenían los imputados respecto de su madre, dado en el vínculo familiar, lo cierto es que esta omisión debe relacionarse con la existencia de un dolor compartido con el autor material”.

    “Y con la acreditación de la posibilidad cierta que tenían los imputados de evitar el resultado buscado por el autor material, lo cual este tribunal estima que no se ha desarrollado de manera suficiente por parte del Ministerio Público”, añadió el magistrado.

    Respecto al plazo de investigación que otorgó el tribunal, se especificó que será de tres meses, tal como solicitó la defensa de los imputados.

    Argumentación de la Fiscalía

    Desde el Ministerio Público explicaron en la audiencia del jueves que “la aparición progresiva de testigos en esta causa no solo es explicable, sino que es esperable, especialmente cuando existe un contexto previo de violencia y temor”.

    En particular, destacaron que “una testigo, que ha sido identificada como testigo reservada número 3, testigo presencial, quien debió mantener reserva debido a que fue agredida y amenazada para guardar silencio todo este tiempo”.

    “Los vecinos del sector tienen terror, y eso explica por qué nadie habló al inicio. Recién con el paso del tiempo, con medidas de protección y un trabajo especializado comenzaron a declarar”, explicaron desde la Fiscalía.

    En la ocasión, además, apuntaron que “la gravedad del contexto es tal, que la investigación ha permitido establecer que este es el tercer homicidio ocurrido en esta misma casa, dentro de este mismo grupo familiar, el entorno más cercano y directo de nuestra víctima, doña Julia Chuñil”.

    Desde el Ministerio Público también apuntaron que “esta investigación permitió determinar que los hechos ocurrieron en una fecha, hora y lugar distintos a los consignados en la denuncia que dio origen a esta investigación”.

    Hechos de violencia

    Adicionalmente, el Ministerio Público apuntó que Julia Chuñil vivía en “un contexto general de violencia e intimidación”.

    “La violencia no era un hecho aislado, sino que era un fenómeno persistente y conocido que ya había sido alertado por el sistema de justicia penal. Así podemos encontrar, con una revisión que se realizó a los distintos imputados de esta causa, que doña Julia ya había sido víctima de violencia interfamiliar por parte de sus hijos, en particular por el hijo que se encontraba hace unas semanas atrás en condición carcelaria”, argumentaron.

    Es así como se detallaron múltiples casos de violencia, apuntando que “en el año 2016, ocurre un homicidio al interior de la casa de doña Julia, en la cual su hijo José Luis Troncoso Chuñil comete un homicidio en perjuicio de la víctima Sergio Guzmán Guzmán, hecho por el cual fue condenado”.

    “En dos ocasiones distintas, en dos iglesias del sector, la señora Julia Chuñil había pedido una oración por su vida. Le había pedido a las personas de ambas iglesias que oraran por ella porque ella sentía que estaba siendo amenazada por uno de sus hijos. Era tanto el miedo de doña Julia, en el domicilio en el cual ella vivía, que pidió que oraran, porque sentía que era su vida o la de su hijo”, dieron a conocer.

    Los argumentos de la defensa

    La abogada defensora de los imputados, Karina Riquelme, inició su intervención instando a que el tribunal haga un “análisis razonable y coherente” respecto de los antecedentes que se expusieron.

    Sumado a ello, cuestionó que no se expusieran medios de prueba adicionales a un informe de 300 páginas del Servicio de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) y que, cuando se utilizan los testimonios de los testigos reservados, estos no se acompañan de otros antecedentes probatorios.

    En cuanto al testimonio del exyerno de Chuñil, imputado que habría culpado a los hijos de la víctima como los autores del crimen, cuestionó que esta diligencia se haya hecho recientemente, a más de un año de la desaparición y sin la presencia de un abogado defensor. En esa línea, acusó que “nada se dice” del alcoholismo que padece este imputado, pero sí del hijo de Chuñil, que es señalado como autor material. También aseguró que al exyerno se le dijo que si él quedaba en prisión preventiva, sus hijos irían a parar a una residencia del Estado, en alusión al ex Sename.

    Por otra parte, sostuvo que los carabineros que recibieron la denuncia de desaparición no dieron cuenta de indicios de alcohol en el sitio del suceso señalado por la Fiscalía. También, reveló la identidad del testigo protegido n°3 y cuestionó que la Fiscalía le haya dado importancia a su testimonio, debido a que, según dijo, los carabineros anteriormente aludidos no le tomaron declaración el día de la denuncia debido a que estimaron que no contaba con las capacidades cognitivas para desarrollar esa tarea. Respecto de ese testigo protegido, también dijo que fue la última persona en ver a la víctima, en el terreno donde se halló sangre de Julia Chuñil.

    También apuntó a discordancias entre las fechas y testigos que vieron a los imputados quemando presuntamente la ropa de la víctima y criticó que no se haya citado a declarar a otras personas que acompañaban a los acusados en esa supuesta quema.

    Riquelme, por otro lado, desestimó que se haya encontrado el carnet de la víctima en la casa de uno de sus hijos. “Estamos hablando de una persona mapuche, del campo, que salió a buscar sus animales. ¿Por qué iba a llevar su carnet? (...) Nunca nadie le solicitó un carnet a ninguno de los hijos. Y hubiera sido entregado de manera voluntaria (...) También han entregado un ADN. Le han tomado fotografía, han ingresado a su domicilio, y ese carnet se encontraba al lado de una foto completamente pública, casi en el altar que tiene (el imputado) para su mamá. O sea, no estaba escondido", mencionó.

