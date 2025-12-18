Decretan prisión preventiva para sujeto acusado de doble homicidio en Maipú: niña de 13 años y su padrastro perdieron la vida

Este jueves, se realizó la formalización contra un sujeto imputado por un doble homicidio, en que una niña de 13 años y su padrastro, perdieron la vida en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana, enviando al acusado a prisión preventiva.

El hecho se remonta el 6 de julio pasado, en la Villa Los Castaños, cuando ambas víctimas se encontraban próximos a llegar a su vivienda. Durante esa noche, desconocidos los interceptaron y dispararon en múltiples oportunidades en su contra, causándoles la muerte en el lugar. Las primeras pesquisas daban cuenta que en la instancia se disparó en al menos 25 oportunidades.

El fiscal Jonathan Mulhenbrock, señaló que “se realizó la formalización la investigación de uno de los imputados individualizados en un homicidio que ocurrió en Maipú, donde falleció una menor de 13 años y su padrastro”.

“La investigación que hizo la Brigada de Homicidios de la PDI, se pudo establecer en esta etapa de la investigación, la participación de uno de los imputados”, agregó el persecutor Mulhenbrock, detallando que quedan diligencias por desarrollar.

Cabe señalar, que el sujeto ya se encontraba privado de libertad, acusado de otros delitos, pero esta jornada fue formalizado por el doble homicidio, extendiendo su plazo en prisión preventiva.

Se fijó un plazo de 60 días para desarrollar la investigación y no se descarta que haya más personas involucradas.