SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Defensa de Ángela Vivanco apelará a la prisión preventiva dentro de los próximos cinco días

    Según el abogado Jorge Valledares, la Fiscalía no ha cumplido el estándar mínimo del debido proceso. “El estándar que se sigue en una comisión de ética, no es el estándar que se exige en una persecución penal. Por lo tanto, la prueba recopilada ahí está teñida de una ilicitud probatoria”. Es así, que la defensa buscará acudir a segunda instancia en la Corte de Apelaciones.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, involucrada en la trama bielorrusa. Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    La defensa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, confirmó que presentará un recurso de apelación durante los próximos cinco días a la medida cautelar de prisión preventiva decretada este viernes por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

    A la salida de la cuarta audiencia de formalización, el abogado de Vivanco, Jorge Valledares, señaló que la defensa tendrá “cinco días para apelar y es lo que vamos a hacer”.

    En esa línea, reiteró que la Fiscalía no ha cumplido el estándar mínimo del debido proceso. “El estándar que se sigue en una comisión de ética no es el estándar que se exige en una persecución penal. Por lo tanto, la prueba recopilada ahí está teñida de una ilicitud probatoria”, apuntó el abogado.

    “Yo no digo que sea ilegal, ilícito o que sea constitutivo de delito lo que se hizo ahí. Por el contrario, tiene su propio mérito, pero también tiene su propio contexto. Y en ese contexto no se dan todas las garantías”, agregó.

    Adicionalmente, sostuvo que Vivanco “participó en audiencias y se expuso frente a todo el pleno de ministros, que los que eran sus pares. Por lo tanto, comprenderán que en esas condiciones las posibilidades reales de hacer una adecuada defensa no son pocas, son nulas".

    Es así que la defensa buscará acudir a segunda instancia en la Corte de Apelaciones, tribunal que revisará las resoluciones de primera instancia que causan “agravio” a la resolución del juez. En este caso, el agravante corresponde a que los hechos constitutivos de delito los cometió durante el ejercicio de sus funciones como ministra en la Corte Suprema.

    “Nosotros confiamos en que efectivamente en esa segunda instancia, en la Segunda Sala, que es la que le corresponde, se van a analizar los hechos con la estatura que corresponde”, sostuvo.

    Durante la audiencia, el juez Cristián Sánchez argumentó que existen todos los antecedentes para acreditar los delitos imputados. “Afectó la integridad del sistema de justicia, sobre todo la independencia externa que deben mantener los jueces, dañando la perspectiva que tienen los ciudadanos sobre el sistema de justicia”, apuntó Sánchez.

    Vivanco se trasladará al módulo “Capitán Yáber Femenino” de la Cárcel de Mujeres de San Joaquín mientras se lleva a cabo la investigación que, según decretó el juzgado, tendrá un plazo de 90 días.

    Más sobre:Ángela VivancoMuñeca BielorrusaJorge VallearesTribunalesCristian Sánchez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lagos ficha abogado que deberá alegar nulidad de declaración en que arremetió contra Vivanco por “vender fallos”

    Abogado de Codelco valora prisión preventiva de Vivanco y descarta posibilidad de procedimiento abreviado en el caso

    José Antonio Kast visita el Cecot y se prepara para reunirse con Bukele

    La “jefa”: cómo Claudia Bustamante pasó de sargento de Carabineros a comandar el atraco al Brinks

    Nuevo encontrón entre los gobiernos de Boric y Kast: Montes y Rojas responden críticas de Poduje sobre reconstrucción

    Pacto para presidir la Cámara: oficialismo prepara oferta al PDG y busca frenar coqueteo del PPD y la DC con la derecha

    Lo más leído

    1.
    Subsiste el peligro de fuga: tribunal rechaza cambio en arresto domiciliario de Luis Hermosilla

    Subsiste el peligro de fuga: tribunal rechaza cambio en arresto domiciliario de Luis Hermosilla

    2.
    Hermosilla pide reapertura de la investigación del caso Factop-Audio

    Hermosilla pide reapertura de la investigación del caso Factop-Audio

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Defensa de Ángela Vivanco apelará a la prisión preventiva dentro de los próximos cinco días
    Chile

    Defensa de Ángela Vivanco apelará a la prisión preventiva dentro de los próximos cinco días

    Lagos ficha abogado que deberá alegar nulidad de declaración en que arremetió contra Vivanco por “vender fallos”

    Abogado de Codelco valora prisión preventiva de Vivanco y descarta posibilidad de procedimiento abreviado en el caso

    Mallplaza debuta en el mercado de capitales peruano y recauda cerca de US$45 millones
    Negocios

    Mallplaza debuta en el mercado de capitales peruano y recauda cerca de US$45 millones

    CMF multa a Banco Santander por error en cálculo de valor económico que afectó requerimientos patrimoniales

    Tras cifras sectoriales, expertos proyectan un Imacec de diciembre incluso bajo 1%

    De qué trata el documental de Melania Trump y por qué fue cancelado en cines de Sudáfrica
    Tendencias

    De qué trata el documental de Melania Trump y por qué fue cancelado en cines de Sudáfrica

    “Si me tocas, te atraparé”: graban a un agente del ICE intentando entrar al consulado de Ecuador en Minneapolis

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    “El club denunciado es reincidente”: las razones de la ANFP al castigo contra la U que tensiona el inicio del torneo
    El Deportivo

    “El club denunciado es reincidente”: las razones de la ANFP al castigo contra la U que tensiona el inicio del torneo

    “Es incompatible con los valores de la U”: Senado de la Universidad de Chile pide salida de Michael Clark de Azul Azul

    Con el foco en jugadores de Segunda División: el Sifup lanza fondo de apoyo para emprendimientos de futbolistas

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Francisco Casas, artista: “Nunca llegué al Museo de Bellas Artes. Estoy ahí por tolerancia”
    Cultura y entretención

    Francisco Casas, artista: “Nunca llegué al Museo de Bellas Artes. Estoy ahí por tolerancia”

    Cómo se verán los Beatles en sus películas biográficas de 2028

    El Cuarteto de Nos: los niños primero

    “Marte puede esperar, la humanidad no”: La respuesta de Pedro Sánchez a Elon Musk por criticar su regularización migratoria
    Mundo

    “Marte puede esperar, la humanidad no”: La respuesta de Pedro Sánchez a Elon Musk por criticar su regularización migratoria

    Luigi Mangione no enfrentará la pena de muerte: jueza federal desestima cargos de asesinato con arma de fuego

    Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas
    Paula

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Ensalada de quínoa y duraznos