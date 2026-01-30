Defensa de Ángela Vivanco apelará a la prisión preventiva dentro de los próximos cinco días

La defensa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, confirmó que presentará un recurso de apelación durante los próximos cinco días a la medida cautelar de prisión preventiva decretada este viernes por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

A la salida de la cuarta audiencia de formalización, el abogado de Vivanco, Jorge Valledares, señaló que la defensa tendrá “cinco días para apelar y es lo que vamos a hacer”.

En esa línea, reiteró que la Fiscalía no ha cumplido el estándar mínimo del debido proceso. “El estándar que se sigue en una comisión de ética no es el estándar que se exige en una persecución penal. Por lo tanto, la prueba recopilada ahí está teñida de una ilicitud probatoria”, apuntó el abogado.

“Yo no digo que sea ilegal, ilícito o que sea constitutivo de delito lo que se hizo ahí. Por el contrario, tiene su propio mérito, pero también tiene su propio contexto. Y en ese contexto no se dan todas las garantías”, agregó.

Adicionalmente, sostuvo que Vivanco “participó en audiencias y se expuso frente a todo el pleno de ministros, que los que eran sus pares. Por lo tanto, comprenderán que en esas condiciones las posibilidades reales de hacer una adecuada defensa no son pocas, son nulas".

Es así que la defensa buscará acudir a segunda instancia en la Corte de Apelaciones, tribunal que revisará las resoluciones de primera instancia que causan “agravio” a la resolución del juez. En este caso, el agravante corresponde a que los hechos constitutivos de delito los cometió durante el ejercicio de sus funciones como ministra en la Corte Suprema.

“Nosotros confiamos en que efectivamente en esa segunda instancia, en la Segunda Sala, que es la que le corresponde, se van a analizar los hechos con la estatura que corresponde”, sostuvo.

Durante la audiencia, el juez Cristián Sánchez argumentó que existen todos los antecedentes para acreditar los delitos imputados. “Afectó la integridad del sistema de justicia, sobre todo la independencia externa que deben mantener los jueces, dañando la perspectiva que tienen los ciudadanos sobre el sistema de justicia”, apuntó Sánchez.

Vivanco se trasladará al módulo “Capitán Yáber Femenino” de la Cárcel de Mujeres de San Joaquín mientras se lleva a cabo la investigación que, según decretó el juzgado, tendrá un plazo de 90 días.