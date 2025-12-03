Defensoría se querella contra Mejor Niñez por una riña en centro de protección que terminó con menor parapléjico

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago admitió a trámite la querella que la Defensoría de los Derechos de la Niñez interpuso en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, por sus eventuales responsabilidades en un delito de homicidio simple, en grado de frustrado.

La acción se fundamenta en lo ocurrido el 16 de octubre pasado, al interior del centro de protección de menores Casa Esperanza 1, ubicado en el barrio Yungay.

Esa jornada, un adolescente de 15 años resultó gravemente herido producto del ataque perpetrado por otro menor de 17 años en la residencia administrada por la Fundación Chilena para la Discapacidad y dependiente de Mejor Niñez.

El joven sufrió tres heridas graves, una de ellas, en la cabeza, y otra en la espalda, que pusieron en riesgo su vida y le ocasionaron secuelas neuromotoras permanentes. La pelea se habría producido por una “porción de comida”.

La querella sostiene que este resultado era previsible y evitable, y que las autoridades omitieron ejercer las acciones legales y administrativas que les correspondían en su calidad de garantes.

Por otro lado, desde el Ministerio de Justicia, también emprendieron acciones legales para que se agilice el proceso de cierre de la residencia.