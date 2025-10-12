Delegado Durán ratifica que cofundador del Tren de Aragua debe ser extraditado a Chile, pese a su petición de colaborar en Colombia

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán (FA), ratificó que Larry Álvarez, uno de los fundadores del Tren de Aragua apodado como “Larry Changa”, debe ser extraditado y enfrentar los procesos judiciales que tiene pendientes en Chile.

La respuesta de Durán ocurre luego de la solicitud que hizo el propio líder de la organización criminal al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para colaborar en mesas de diálogo y en la elaboración de políticas de prevención y reinserción, en el marco del plan de Paz Total impulsado por el gobierno colombiano.

En la misiva, Larry Changa reconoce su rol en la organización criminal, catalogada como terrorista por Estados Unidos y manifiesta su voluntad de participar en esta estrategia elaborada por Colombia para resolver los conflictos armados mediante negociaciones con las bandas criminales y procesos de sometimiento a la justicia.

Según Semana, la revista colombiana que dio a conocer la carta, es posible deducir que el venezolano de 46 años -quien se encuentra en una prisión de Bogotá- buscaría frenar la extradición a Chile, que ya fue aprobada, y los procesos judiciales en su contra. Álvarez, por su lado, sostuvo en el escrito que no desea "evadir la justicia ni interferir en procesos judiciales para propiciar impunidad" y su abogado defensor desmintió esta hipótesis en conversación con el citado medio.

El delegado Durán, al ser consultado por esta hipótesis a su salida de una entrevista en TVN, sostuvo inicialmente: “Me es difícil opinar, creo que es una materia que excede mi competencia”.

No obstante, luego afirmó que “cualquier persona que comete uno o más delitos en nuestro país, no importan dónde se encuentre, lo vamos a perseguir, si corresponde lo vamos a extraditar y vamos a hacer que cumpla con las sanciones que establece la ley, las más altas posibles”

“Cualquier pretensión de los delincuentes de participar en cualquier otra actividad de la vida pública en nuestro país o en otro país se encontrará con la acción del Estado de Chile a objeto de impedir que salga libre de responsabilidad ante la comisión de sus delitos”, enfatizó en alusión a los delitos por los que es acusado Álvarez, entre ellos, terrorismo, tráfico de armas, extorsión y secuestro.

Valparaiso, 13 de mayo 2025 El Delegado Presidencial de la Region Metropolitana de Santiago, Gonzalo Duran, durante la Comision de Deportes Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Durán por tres homicidios en una noche

Anteriormente, Durán tuvo palabras para los tres homicidios perpetrados durante la noche en tres comunas de la Región Metropolitana: Conchalí, Santiago y Renca.

“Es una situación muy lamentable, tres homicidios en una misma noche. Ustedes han visto, son testigos, los datos así lo confirman, hemos logrado una reducción significativa de la tasa de homicidios en la región y en el país. Sin embargo, efectivamente hechos como este son muy lamentables y dolorosos”, aseveró en conversación con el programa de TVN Estado Nacional.

Junto con ello, Durán dio cuenta de que en los tres casos el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía está a cargo de las pericias y que persistirán en el esfuerzo de “ampliar y fortalecer la presencia policial preventiva con toda la intensidad posible en toda la región”.

Adicionalmente, reveló que en al menos dos de los casos “los antecedentes hacen presumir -esto es materia de investigación- que se trataría de ajustes de cuentas o disputas entre bandas rivales, lo que no minimiza el impacto tremendo de la situación, pero digo, es importante identificar que se trata más bien de este fenómeno y el tercero está todavía también por identificarse”.