SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Delegado Durán ratifica que cofundador del Tren de Aragua debe ser extraditado a Chile, pese a su petición de colaborar en Colombia

"Larry Changa", cuya extradición a Chile ya fue aprobada, pidió participar en el plan del gobierno colombiano para resolver los conflictos armados de ese país.

Paz RubioPor 
Paz Rubio
El delegado presidencial de la Región Metropolitana Gonzalo Durán. Foto: Javier Salvo/Aton Chile. JAVIER SALVO/ATON CHILE

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán (FA), ratificó que Larry Álvarez, uno de los fundadores del Tren de Aragua apodado como “Larry Changa”, debe ser extraditado y enfrentar los procesos judiciales que tiene pendientes en Chile.

La respuesta de Durán ocurre luego de la solicitud que hizo el propio líder de la organización criminal al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para colaborar en mesas de diálogo y en la elaboración de políticas de prevención y reinserción, en el marco del plan de Paz Total impulsado por el gobierno colombiano.

En la misiva, Larry Changa reconoce su rol en la organización criminal, catalogada como terrorista por Estados Unidos y manifiesta su voluntad de participar en esta estrategia elaborada por Colombia para resolver los conflictos armados mediante negociaciones con las bandas criminales y procesos de sometimiento a la justicia.

Uno de los cofundadores del Tren de Aragua, "Larry Changa".

Según Semana, la revista colombiana que dio a conocer la carta, es posible deducir que el venezolano de 46 años -quien se encuentra en una prisión de Bogotá- buscaría frenar la extradición a Chile, que ya fue aprobada, y los procesos judiciales en su contra. Álvarez, por su lado, sostuvo en el escrito que no desea "evadir la justicia ni interferir en procesos judiciales para propiciar impunidad" y su abogado defensor desmintió esta hipótesis en conversación con el citado medio.

El delegado Durán, al ser consultado por esta hipótesis a su salida de una entrevista en TVN, sostuvo inicialmente: “Me es difícil opinar, creo que es una materia que excede mi competencia”.

No obstante, luego afirmó que “cualquier persona que comete uno o más delitos en nuestro país, no importan dónde se encuentre, lo vamos a perseguir, si corresponde lo vamos a extraditar y vamos a hacer que cumpla con las sanciones que establece la ley, las más altas posibles”

“Cualquier pretensión de los delincuentes de participar en cualquier otra actividad de la vida pública en nuestro país o en otro país se encontrará con la acción del Estado de Chile a objeto de impedir que salga libre de responsabilidad ante la comisión de sus delitos”, enfatizó en alusión a los delitos por los que es acusado Álvarez, entre ellos, terrorismo, tráfico de armas, extorsión y secuestro.

Valparaiso, 13 de mayo 2025 El Delegado Presidencial de la Region Metropolitana de Santiago, Gonzalo Duran, durante la Comision de Deportes Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Durán por tres homicidios en una noche

Anteriormente, Durán tuvo palabras para los tres homicidios perpetrados durante la noche en tres comunas de la Región Metropolitana: Conchalí, Santiago y Renca.

“Es una situación muy lamentable, tres homicidios en una misma noche. Ustedes han visto, son testigos, los datos así lo confirman, hemos logrado una reducción significativa de la tasa de homicidios en la región y en el país. Sin embargo, efectivamente hechos como este son muy lamentables y dolorosos”, aseveró en conversación con el programa de TVN Estado Nacional.

Junto con ello, Durán dio cuenta de que en los tres casos el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía está a cargo de las pericias y que persistirán en el esfuerzo de “ampliar y fortalecer la presencia policial preventiva con toda la intensidad posible en toda la región”.

Adicionalmente, reveló que en al menos dos de los casos “los antecedentes hacen presumir -esto es materia de investigación- que se trataría de ajustes de cuentas o disputas entre bandas rivales, lo que no minimiza el impacto tremendo de la situación, pero digo, es importante identificar que se trata más bien de este fenómeno y el tercero está todavía también por identificarse”.

Más sobre:Gonzalo DuránLarry ChangaColombiaExtradición

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Recuperan notebooks sustraídos al director de la fundación Paz Ciudadana tras evento en Concepción

Investigan homicidio perpetrado con un arma de fuego en Vicuña

Coordinadora de Jara reconoce rol de Tohá y destaca que la diversidad de visiones son “un valor y un activo para nuestro trabajo”

“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

El Galaxy Z Flip 7 de Samsung es un plegable de concha asediado por la competencia

FREVS por destitución del director del SAG: “Nos preocupa que pudiera ser continuidad de la represalia política”

Lo más leído

1.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

2.
Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

3.
Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

4.
Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

Recuperan notebooks sustraídos al director de la fundación Paz Ciudadana tras evento en Concepción
Chile

Recuperan notebooks sustraídos al director de la fundación Paz Ciudadana tras evento en Concepción

Investigan homicidio perpetrado con un arma de fuego en Vicuña

Coordinadora de Jara reconoce rol de Tohá y destaca que la diversidad de visiones son “un valor y un activo para nuestro trabajo”

Los boomers tienen la mejor opinión del mundo empresarial: la generación Z, la peor
Negocios

Los boomers tienen la mejor opinión del mundo empresarial: la generación Z, la peor

La creación de nuevas AFP comienza a atraer interesados

Deuda silenciosa: el alto costo de la contaminación en Chile

El Galaxy Z Flip 7 de Samsung es un plegable de concha asediado por la competencia
Tendencias

El Galaxy Z Flip 7 de Samsung es un plegable de concha asediado por la competencia

Podrían legalizar los tatuajes en Corea del Sur: cómo trabajan los tatuadores en medio de la censura

Cartas Pokémon: la nueva inversión estrella que tendría un rendimiento del 3000%

Con la nieve de Ñuble como testigo: Renato Sanhueza y Francisca Garrido se coronaron en el Gran Fondo Nevados de Chillán
El Deportivo

Con la nieve de Ñuble como testigo: Renato Sanhueza y Francisca Garrido se coronaron en el Gran Fondo Nevados de Chillán

Tenso cruce: Guillermo Barros Schelotto fue a buscar a Ariel Holan tras el duelo entre Vélez y Rosario Central

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Libertad en la Copa Libertadores femenina

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”
Cultura y entretención

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”

Las fiebres del amor a escondidas: un relato de Jaime Bayly

La trastienda del último concierto de Lucybell: ver el fin de un coloso del rock chileno

Trump encabezará discurso en Israel y cumbre de paz en Egipto para consolidar acuerdo sobre Gaza
Mundo

Trump encabezará discurso en Israel y cumbre de paz en Egipto para consolidar acuerdo sobre Gaza

Cofundador del Tren de Aragua a la espera de ser extraditado a Chile pide a Petro participar en plan de Paz Total

Coordinador israelí confirma que la liberación de los rehenes comenzará este lunes 13

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen