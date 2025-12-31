SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Delegado Durán sostiene que esperan que el incendio forestal en San Carlos de Apoquindo sea controlado durante esta jornada

    El delegado presidencial de la RM, detalló que "Hemos tenido una jornada tremenda todos estos días con altas temperaturas, pero hay una expectativa positiva":

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    Foto: Diego Martin/Aton Chile

    El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, se refirió durante la mañana de este miércoles a la situación que se vive a raíz del incendio forestal en San Carlos de Apoquindo señalando que espera que este sea controlado durante la jornada.

    En conversación con Radio Universidad de Chile, es que el delegado presidencial apuntó que durante la mañana se retomarán los trabajos y que “tenemos la expectativa de poder, ojalá, tener controlado el fuego hoy durante el día, especialmente hacia la hora de almuerzo, por decirlo de algún modo, o sea, trabajar algunas horas, porque ya queda una cantidad muy acotada de fuego”.

    A pesar de esto, según añadió “el fuego, aun cuando queda poquito, se mantiene en combate, hay que tener presente que a veces cambian las condiciones, especialmente del viento”.

    “Hemos tenido una jornada tremenda todos estos días con altas temperaturas, pero hay una expectativa positiva, se va a trabajar desde las 8 de la mañana muy intensamente, ojalá para culminar hoy esta jornada de combate de incendios”, mencionó.

    Origen del siniestro

    En la ocasión, el delegado además abordó el posible origen del siniestro señalando que están esperando el informe oficial de Carabineros, apuntando que “en la zona más próxima al incendio, hay efectivamente algunas instalaciones de distinta naturaleza donde hay actividad humana más regular”.

    Según agregó, “surgió una declaración de la gente de la Asociación del Parque Cordillera en el sentido que se habrían encontrado colillas, cuestión que es cierta. Sin embargo, si eso fue o no el origen del incendio u otra actividad, es algo que tiene que determinar Carabineros”.

    “Estamos completamente seguros, porque así es prácticamente la totalidad de los incendios, es que es generado por causa humana. Y en ese sentido, reiterar el llamado a la gente que tiene que ser extremadamente cuidadosa, más aún cuando hay altas temperaturas, cuando hay condiciones que favorecen la ocurrencia de incendios forestales”, expresó.

    Es así como realizó un llamado a la precaución, apuntando que “si la gente tiene muchas más conductas de autocuidado, probablemente la cantidad de incendios que evitaríamos serían enormes, y nosotros siempre decimos que es mucho más fácil prevenir que combatir un incendio”.

    Más sobre:Delegado DuránIncendiosSan Carlos de Apoquindo

