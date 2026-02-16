SUSCRÍBETE
    Nacional

    Bilateral en la Delegación: Gonzalo Durán se reúne con Germán Codina para alistar traspaso de mando

    El encuentro incluyó la entrega formal de un documento de trabajo, así como la identificación de los asuntos que requieren mayor sentido de urgencia, según informó la actual autoridad regional.

    Paz Rubio 
    Paz Rubio
    Germán Codina / Gonzalo Durán

    En la misma tónica que los ministros de Estado salientes con los entrantes, los delegados presidenciales están llevando a cabo sus propias bilaterales con sus sucesores para alistar el traspaso de mando.

    Uno de estos encuentros tuvo lugar este lunes en Teatinos 220, Santiago, y se concretó entre el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán (FA), y quien ocupará ese cargo a partir del 11 de marzo, Germán Codina (Ind).

    Antes de la reunión, Durán ya había adelantado a este medio que el propósito de ésta era transmitirle a su sucesor tanto las labores de este periodo como los desafíos pendientes y para conocer las preocupaciones de la siguiente administración. También transparentó que es probable que se reúnan en más de una oportunidad en los días sucesivos.

    Los dos exalcaldes -de Independencia, en el caso de Durán, y de Puente Alto, por el lado de Codina- se reunieron a eso de las 13.00 horas en dependencias de la Delegación Presidencial Metropolitana.

    Pasadas las 14.00 horas, el delegado Durán calificó el encuentro como una “extensa reunión de trabajo” y rememoró que ambos coincidieron cuando Codina era alcalde y él ejercía su labor actual. La cita, dijo, incluyó “la entrega formal de un documento extenso de trabajo con todas y cada una de las consideraciones que, en nuestra opinión, son relevantes desde el punto de vista de nuestros tareas”.

    “Ha permitido también identificar aquellas cuestiones de mayor complejidad, criticidad, aquellas con mayor sentido de urgencia y, al mismo tiempo, hemos concordado un itinerario de trabajo, con el propósito de que en los próximos días esto se profundice (...) a objeto de que el primer día de la gestión de Germán tenga un desempeño exitoso, porque tal como lo hemos señalado siempre, si le va bien al futuro delegado de la Región Metropolitana, le va bien a toda la Región Metropolitana”, añadió.

    Codina, por su lado, acotó: “Estoy aquí en representación del futuro gobierno, en la Región Metropolitana, sobre todo para poder llevar adelante todas las funciones que competen a un gobierno de emergencia, como lo ha planteado el presidente electo, y que son temas que a todos nos deberían preocupar, entre ellos distintos aspectos de temas de seguridad y coordinaciones intersectoriales”.

