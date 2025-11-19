Delegado presidencial confirma inicio de operativo para recuperar los cuerpos de los turistas fallecidos en Torres del Paine

Durante la mañana de este miércoles el delegado presidencial de la Región de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, dio a conocer que ya iniciaron las labores para la recuperación de los cinco cuerpos de los turistas fallecidos en Torres del Paine.

Según dio a conocer tras una reunión del Cogrid regional, “podemos informar que ya comenzaron las labores operativas de la evacuación de los cuerpos”, añadiendo que los trabajos se encuentran sujetos a las condiciones meteorológicas.

De acuerdo a lo que detalló, “hay ventanas y cuando existan ventanas se van a aprovechar para las labores operativas, hay una coordinación al instante entre el Comando de Incidente y la Fuerza Aérea de Chile y, por cierto, que mientras haya condiciones de seguridad para sobrevolar y proceder con la evacuación, se van a realizar”.

Respecto a los cuerpos, el delegado explicó que serán trasladados hasta Puerto Natales y que “ahí están con todas las coordinaciones de las instituciones que vienen posterior a la recepción de los cuerpos y eso ya está también, insisto, en coordinación con el Servicio Médico Legal y las otras instituciones”.

Durante la jornada del martes, las autoridades confirmaron que aumentaron a cinco las personas fallecidas en el sector de Perros de las Torres del Paine. El hallazgo fue realizado por los equipos de búsqueda, quienes están trabajando desde el 17 de noviembre.