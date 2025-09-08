SUSCRÍBETE
Nacional

Democracia Viva: tribunal accede a solicitud de la defensa de Andrade y reabre la investigación por 45 días

Karen Olazo, abogada del ingeniero, destacó que además se decretaron "las diligencias pertinentes”, ante los hechos que conocieron en la reformalización del 12 de agosto y que los motivaron a pedir la reapertura.

Por 
José Navarrete
 
María Catalina Batarce

En el Juzgado de Garantía de Antofagasta se desarrolló este lunes una audiencia para discutir la reapertura del caso Democracia Viva y sus aristas por las fundaciones Fibra, Tomarte y Fusupo.

El tribunal decretó la reapertura de la investigación por un plazo de 45 días.

La reapertura fue solicitada por la defensa de Daniel Andrade, el ingeniero civil que creó la fundación Democracia Viva y era pareja de la desaforada diputada Catalina Pérez.

La acción de Andrade, presentada el 22 de agosto, se fundamenta en la supuesta incorporación de un “hecho nuevo” durante la audiencia de reformalización del pasado 12 de agosto, ocasión en la que la Fiscalía de Antofagasta comunicó el cierre de la investigación.

En su acusación, el ente persecutor solicitó 10 años de cárcel para Andrade y Pérez, además del exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, la exconcejal Paz Fuica y otras tres personas.

Pese a la oposición del Ministerio Público, el Juzgado de Garantía accedió a reabrir la investigación y conceder la solicitud que hizo la defensa del acusado para que puedan concretar diversas diligencias que requieren a raíz de la reformalización de la investigación.

“Nos encontramos satisfechos del razonamiento del tribunal. El día de la reformalización se cometió una grave afectación al debido proceso, se agregaron nuevos hechos delictivos y se comunicó el cierre de la investigación en la misma audiencia. En ese sentido, el tribunal se percata de esta vulneración y a petición de esta parte, reabre la investigación y decreta las diligencias pertinentes”, destacó Karen Olazo, abogada del ingeniero, tras la audiencia.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, en tanto, fue consultado por la decisión en una actividad de prensa.

A fines de agosto, el Ministerio Público presentó un recurso de reposición en contra de la petición de la defensa.

“Entendíamos que la solicitud que planteaba la defensa no se ajustaba a lo que establece la ley, de acuerdo a nuestra opinión, y que por lo tanto no debía darse lugar a la reapertura de la investigación”, explicó Bekios, indicando que desconocía la resolución, por lo que no estaba en condiciones de pronunciarse.

