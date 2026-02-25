SUSCRÍBETE
    Nacional

    Desalojo del campamento Dignidad: pobladores instalan barricadas en el acceso para impedir operativo

    Según detallaron desde Carabineros, por el momento no se registran personas detenidas en el lugar.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen Carabineros.

    Una serie de incidentes se produjeron durante la mañana de este miércoles en el marco del desalojo del campamento dignidad, donde pobladores instalaron barricadas con el fin de impedir el operativo.

    Cabe recordar que durante este miércoles se lleva a cabo la segunda fase -y final- del desalojo de la toma, en un operativo en el que participa personal municipal de La Florida, Carabineros, PDI, Delegación Presidencial y Serviu Metropolitano.

    Según detalló Coronel Ignacio Toledo, Prefecto Santiago Cordillera, “encontramos un foco de resistencia muy menor por parte de algunos pobladores en el acceso de calle Sánchez Fontesilla, pero con la intervención del agente de diálogo de Carabineros de Chile, estas personas depusieron su actitud”.

    De acuerdo a lo que agregó, con el carro lanza-agua se apagaron estas barricadas para posteriormente continuar con el operativo.

    “Se procedió ya a dar inicio a una segunda etapa donde intervienen las cuadrillas de Enel para el corte del suministro de energía eléctrica”, detalló, agregando que “ya se está coordinando la aproximación del personal municipal que va a efectuar una revisión de las viviendas que se encuentran desocupadas y sin suministro eléctrico para que puedan ser demolidas por la maquinaria”.

    En la ocasión el coronel de Carabineros, también mencionó que aún habían personas al interior de algunas viviendas.

    “Estas personas ya tienen conocimiento que este desalojo se va a ejecutar, que se está ejecutando y que tienen todas las facilidades para que en el transcurso del día puedan ir retirando tanto sus enseres como algunos materiales de construcción que ellos quisieran mantener en su poder”, mencionó.

    Por el momento no se registran personas detenidas a raíz de los incidentes.

