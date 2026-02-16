Desalojo del campamento Santa Marta: municipio presenta querella por arriendo ilegal de los terrenos

Durante la mañana de este lunes se lleva a cabo en la comuna de Maipú el desalojo del campamento Santa Marta, instancia en la que el alcalde Tomás Vodanovic aseguró que existían personas que usufructuaban con los terrenos.

Según detalló el alcalde, “nosotros pusimos una querella porque lo que vemos es que lamentablemente en este sector ha habido una apropiación de los terrenos, un arriendo ilegal de parte de los terrenos, una falsa idea que se le ha dado a las familias de que al pagarle a cierta dirigente ella va a contactar a un abogado que va a impedir el desalojo de este campamento y eso no es así”.

“Acá hay una ley que en Chile tenemos que respetar, uno no puede ir y tomarse un terreno de un día para otro y creer que ese terreno le pertenece, tomarte un terreno no te da derecho a saltarte la fila y tener una vivienda de manera inmediata en Chile tenemos instituciones, tenemos reglas, tenemos procedimientos”, agregó el edil.

De acuerdo a lo que detalló el alcalde, aunque la mayoría de las personas salieron pacíficamente del campamento, hay unas pocas que ofrecieron resistencia.

“Han sido siete personas, máximo ocho, chilenas la gran mayoría de ellas, que claro, tienen un negocio asociado. Son las que oponen más violencia, las que oponen resistencia, las que se niegan al plan social del municipio e insisto, al Estado de Chile, ni al municipio, ni a mí como alcalde, ni al delegado nos va a temblar la mano porque ocho personas que tienen intereses creados nos griten algo", expresó.

Por su parte, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, apuntó que “estamos avanzando de acuerdo a lo planificado y esperamos mañana culminar íntegramente el desalojo de este campamento“, enfatizando que ”vamos a continuar en este esfuerzo hasta el último día del gobierno del presidente Boric“.

En tanto desde Carabineros, señalaron que hasta el momento son cuatro las personas detenidas. “Un hombre y una mujer por oponerse a la acción de Carabineros en servicio y dos detenidos por maltrato de obra a Carabineros en servicio y desorden”.

Respecto al operativo señaló que a pesar de estos, “no ha sido complejo, la verdad que se ha desarrolladoel operativo de normal tranquilidad“.