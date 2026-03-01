SUSCRÍBETE
    Nacional

    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    Los sujetos habrían trasladado la droga desde la región Metropolitana hacia la región de Los Ríos. Fueron capturados por la PDI tras el cumplimiento de tres órdenes de entrada y registro en domicilios de Valdivia.

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos
    PDI

    Tres sujetos fueron capturados por la Policía de Investigaciones (PDI) de Valdivia tras una investigación de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) que permitió la incautación de más de 22 kilos de marihuana.

    “La diligencia se originó a partir de antecedentes que daban cuenta del traslado de sustancias ilícitas desde la Región Metropolitana hacia la capital de la Región de Los Ríos”, detalló sobre la investigación el subprefecto Juan Rojas, de la BIPE de Valdivia.

    Según relató Rojas, la PDI cumplió con la orden de entrada y registro de tres domicilios en la ciudad. En ese contexto, lograron encontrar 27 bultos envueltos con cinta adhesiva, los que habrían contenido Cannabis sativa.

    Se incautaron en total 22 kilos y 800 gramos de la mencionada planta, además de un station wagon marca Subaru, utilizado por los sujetos para el traslado de la droga.

    PDI

    Además, en el lugar de la incautación, tres sujetos adultos chilenos fueron detenidos por la PDI. Mientras dos de ellos no tenían antecedentes penales, el último tenía por tráfico ilícito de drogas, amenazas con arma, receptación y consumo en lugares públicos.

    Durante esta jornada, los tres sujetos fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de Valdivia por el delito de tráfico de drogas.

    Según la investigación de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos y de ECOH de Los Ríos, los detenidos tenían como objetivo comercializar la droga decomisada durante el desarrollo de la Noche Valdiviana de 2026.

    Desde la Fiscalía de Los Ríos solicitaron al juzgado la prisión preventiva por considerar a los detenidos un peligro para sociedad, petición que fue acogida para los tres miembros de la banda.

