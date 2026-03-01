Capturan a dos sujetos por robo en un almacén en Puerto Montt: detenidos provocaron accidente de tránsito con siete lesionados

Un procedimiento policial en Puerto Montt por robo en lugar habitado terminó con un accidente de tránsito que dejó a siete personas lesionadas, pero también con los dos imputados por el hecho detenidos.

Todo ocurrió durante la tarde del sábado, momento en que, según el relato de la víctima entregado a Carabineros, los dos detenidos habrían ingresado a rostro cubierto a sustraer diversas especies de un almacén. Tras el ilícito, los imputados habrían huido del lugar amenazando a otros transeúntes con piedras y un martillo.

“En atención a estos antecedentes, Carabineros realizó amplios patrullajes por el sector, logrando ubicar el vehículo sindicado por la víctima, en el cual se desplazaban dos hombres adultos”, detalló sobre el caso la capitán de Carabineros Constanza Salgado, de la 5° Comisaría de Puerto Montt.

Carabineros de Los Lagos

Los sujetos al advertir la presencia policial habrían acelerado su marcha. Sin embargo, terminaron por chocar frontalmente con una camioneta que transitaba por el lugar. El accidente dejó a un total de siete personas lesionadas.

“En el lugar, personal policial procedió a la detención de ambos individuos por el delito de robo en lugar habitado y por portar elementos conocidos para la comisión del delito, especies que fueron encontradas al interior del automóvil”, detalló Salgado.

Según detalló la capitana de Carabineros, los detenidos presentaban un amplio prontuario policial por robo con violencia, receptación, porte ilegal de armas, entre otros delitos.

Los detenidos fueron puesto a disposición del Ministerio Público para su posterior audiencia de formalización de cargos.