Desbordes endurece ofensiva contra Cataldo tras ataque en el Instituto Nacional y apunta a “inacción” del Mineduc

La polémica entre la Municipalidad de Santiago y el Ministerio de Educación escaló este sábado, luego de que el alcalde Mario Desbordes lanzara un duro mensaje contra el ministro Nicolás Cataldo por los hechos de violencia ocurridos el viernes al interior del Instituto Nacional, donde tres profesoras fueron agredidas por encapuchados que ingresaron con material incendiario y les arrojaron bencina.

La controversia se inició la jornada del viernes, cuando Desbordes emplazó públicamente al Ejecutivo a condenar con fuerza los hechos y a intervenir ante la crisis de seguridad que afecta al establecimiento.

Ese mismo día, el ministro Cataldo respondió a los cuestionamientos, señalando textualmente: “No necesito que un alcalde me diga que condene algo que evidentemente es una condena”.

De igual modo, remarcó que este tipo de hechos son delitos que competen a la persecución penal, más que a la gestión del Ministerio de Educación.

Sin embargo, esta jornada, el alcalde volvió a la carga, esta vez apuntando directamente a la afirmación del ministro respecto de que el Mineduc no tendría competencia legal para actuar frente a este tipo de violencia.

“ Me parece inverosímil que el ministro insista en que el Mineduc ‘no tiene competencia’ para enfrentar hechos tan graves como los ataques a profesoras”, escribió, cuestionando lo que calificó como una evasión de responsabilidad política.

En el mismo mensaje, el jefe comunal acusó una contradicción de fondo entre condenar públicamente los hechos y, a su juicio, relativizar el problema en la práctica.

“Más aún cuando, hace un tiempo, se reúne a ‘conversar’ con quienes justifican o defienden este tipo de violencia. No se puede condenar por un lado y relativizar por el otro”, afirmó, endureciendo el tono frente al Ejecutivo.

La autoridad comunal también dirigió sus críticas al Defensor de la Niñez y al Colegio de Profesores, acusándolos de obstaculizar la aplicación de medidas disciplinarias más severas contra quienes protagonizan actos violentos dentro de los establecimientos educacionales.

“ El Defensor de la Niñez no puede intentar amarrarme las manos para no aplicar Aula Segura, y el Colegio de Profesores no puede limitarse a declaraciones tibias : si realmente están con las docentes y los estudiantes, deben sumarse a las acciones legales que impulsaremos”, espetó.

En su publicación, el alcalde enfatizó que la violencia que enfrentan las comunidades educativas ha alcanzado niveles críticos.

“Porque mientras algunos buscan excusas, las profesoras viven el terror en primera persona. Ese es el nivel de violencia que estamos enfrentando. Y por ellas, por sus colegas y por quienes sí quieren estudiar, vamos a actuar con toda la fuerza de la ley”, sentenció.

“Es tarea de las policías”

Cabe señalar que, desde el gobierno, el ministro Cataldo había insistido el viernes en que este tipo de situaciones deben ser abordadas como delitos y no como problemas de convivencia escolar.

En esa línea, recalcó que es tarea de las policías y del Ministerio Público realizar la investigación, los peritajes y la persecución penal, y no del Ministerio de Educación, el que ­-según sostuvo- carece de competencias legales para intervenir directamente en hechos de esta naturaleza.

Pese a ello, el secretario de Estado aseguró que el Mineduc ha impulsado políticas públicas, inversiones en infraestructura, capacitación y una ley marco de convivencia escolar para enfrentar la violencia en los colegios, además de coordinación con el Ministerio Público en estos casos.