Desbordes lanza dura crítica a Cataldo tras ausencia de examinadores del Simce: “Nunca se hace cargo de nada”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, cuestionó al ministro de Educación, Nicolás Cataldo luego de que durante la jornada del miércoles varios establecimientos educacionales denunciaran que los examinadores del Simce no llegarán a tomar la prueba.

“A mí me llama la atención el silencio absoluto del ministro que nunca se hace cargo de nada, lo mismo que con la violencia escolar”, mencionó el alcalde de Santiago.

De acuerdo a lo que agregó Desbordes en conversación con Radio Agricultura, “son decenas los lugares donde no llegó la gente a hacer su trabajo, no hubo una visita previa, etcétera. Entonces la verdad que este es un problema grave, es un problema que fue bien masivo, habla de un nivel de desprolijidad, por decirlo muy suavemente, de parte de la empresa y de parte del ministerio”.

“A mí me parece un hecho grave, alguien tiene que responder acá, porque también es re fácil, siempre dicen pucha mire vamos a ver, capaz que digan vamos a sancionar a la empresa, pero ¿Quién es el responsable de esto al final del día? Bueno, en términos políticos el ministro, pero no espero nada del ministro, guarda silencio permanentemente de todas las cosas importantes", expresó.

Desbordes además apuntó que “este gobierno sobre todo no hace efectiva la responsabilidad política y en el caso del Ministerio de Educación, yo creo que es un hecho grave, no sé si para sacar un ministro, no creo, lo de la violencia escolar y su silencio total, sí me parece que es más grave, pero sí para que el ministro salga y dé una explicación, de la cara”.

En la ocasión, el alcalde de Santiago cuestionó al ministro por las tomas y hechos de violencia que han ocurrido en establecimientos educacionales señalando que luego de que los establecimientos son desalojados “ahí aparece el ministro, ¿Y qué hace el ministro? Sin avisarle al alcalde, que es el sostenedor, recibe a los centros de alumnos para hacerles un nanay, un cariñito, que son los que se habían tomado liceos recién".

“No tiene ningún interés en ayudar en la solución, mire, hemos estado dialogando con las comunidades, reuniéndonos con los profesores del INBA, me encantaría que el ministro escucha a los profesores del INBA, escucha a los profesores del Barro Borgoño, escucha a los profesores del Instituto Nacional, que están desesperados con este tema de la violencia”, agregó.

Embargo por Sierra Bella

En la ocasión, Desbordes también se refirió al embargo contra la Municipalidad de Santiago por Sierra Bella señalando que “Nosotros vamos a poner excepciones”.

Desbordes además cuestionó a los abogados apuntando que “estos abogados que están hablando como políticos, yo entiendo que quieran ganarse su tajada, eso es legítimo, pero tengan un poquito de pudor en las declaraciones”.

“Entonces, yo no les voy a pagar 8.500 millones por una cuestión que vale 2.000 y tantos, aunque la exalcaldesa se haya lavado las manos y salió arrancando y se desentiende de esto, yo tengo que seguir defendiendo el patrimonio municipal”, agregó Desbordes.

En la misma línea expresó que “eso es lo que estos abogados con un rostro de madera impresionante hoy día salen a decirme que yo soy irresponsable por no pagar. Patúo, por decirlo suavemente, no les voy a pagar mientras puede evitarlo y al revés, los voy a perseguir por estar haciendo este negocio, este negociado que hicieron con la exalcaldesa que no resiste análisis".