Desbordes y expansión de toldos azules: “Lo dije súper claro, esto no se soluciona ni en seis meses ni en un año y medio”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), abordó esta jornada la compleja situación que se vive en Barrio Meiggs y sus alrededores, en donde se ha visto en los últimos meses una expansión desmesurada de los llamados toldos azules, puestos de comercio ilegal que ha desplazado al comercio establecido en la zona.

Junto con esto, otro de los problemas que han surgido en Meiggs es que en menos de tres años los puestos informales pasaron de vender artículos al paso a ofrecer almuerzos, café y hasta alcohol en plena vía pública. Hace dos días, el comercio informal incluso se tomó la vía exclusiva de buses del sector.

Según la Asociación de Desarrollo de Barrio Meiggs (ADBM), que realiza levantamientos de datos cada dos meses, en 2022, cuando comenzaron el conteo, había 3.096 toldos. En diciembre de 2024 tenían 5 mil toldos. Al final de marzo, un nuevo registro arrojó 4.800 toldos fijos.

Consultada sobre el tema en conversación con Radio Pauta, Desbordes expresó esta jornada que esto era un trabajo que iba a requerir tiempo.

“Cuando hicimos la campaña -está grabado en varias entrevistas- lo dije súper claro: esto no se soluciona en seis meses ni probablemente en un año, año y medio. Fui clarísimo” , apuntó.

En cuanto a las medidas, Desbordes afirmó que en este minuto está “haciendo un esfuerzo gigante”.

“Hoy día tenemos 350 guardias municipales, esos en turnos divididos te da para 60 por turno para más de 600 mil habitantes que viven en la comuna, pero más de 2 millones de personas que circulan por la comuna, entonces obviamente no da para más”, indicó.

Ante esto, sostuvo que van a contratar 350 más, y así “vamos a duplicar la cantidad de personal de seguridad municipal ahora en los próximos 3 meses con un esfuerzo municipal gigantesco (...) estoy con el alcalde Felipe Muñoz (Estación Central), buscándole una solución a esto dentro del próximo año y así lo he dicho siempre”.

Desbordes defiende sus dichos sobre relación Tohá-Marcel: (La frase) de machismo no tiene nada"

Por otra parte, la autoridad comunal de Santiago también fue consultado sobre la controversia que generaron sus dichos acerca de la relación entre la actual precandidata del oficialismo, Carolina Tohá (PPD), con el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Esto, luego de que el fin de semana indicara que quizás el único reproche que le podía hacer a Tohá es que, “con ese nivel de llegada en el ministerio de Hacienda, debió haber conseguido más plata para Carabineros”.

Al respecto, Desbordes descartó que se tratara de una frase machista, señalando que “siempre que uno critica a una mujer” se apunta a eso.

“Yo no sé por qué cuando uno critica a un hombre no se lleva esto al tema del sexo, me sorprende”, indicó. “Es decir, cuando no hay argumentos... ella es candidata, ella tiene que someterse hoy día al escrutinio que corresponde”.

En esto, sostuvo que su frase “lo dije bien en buena, en broma, no tengo nada contra la Carolina”.

“(La frase) de machismo no tiene nada, y justamente demuestra que no hubo conflicto de interés, porque no consiguió cosas adicionales, la frase es bien clarita, es nítida”, sostuvo.