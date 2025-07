Desbordes y violencia en Barrio Meiggs: “No me van a tocar a mis funcionarios de seguridad. El que lo haga va a pagar las consecuencias”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, abordó esta jornada en Radio Duna los hechos de violencia ocurridos en Barrio Meiggs, especialmente en los últimos días. Asimismo, también se refirió a las investigaciones sobre funcionarios de la FACh presuntamente vinculados al narcotráfico.

Respecto a esto último, Desbordes enfatizó en que “estos hechos pueden ocurrir y van a ocurrir”, sin embargo lo importante es que sea descubierto.

“El tema es que sean detectados, sancionados de manera muy enérgica y que, por lo tanto, se disminuyan al mínimo”, afirmó. “En todo grupo humano hay gente muy buena y otra también, gente mala. Y en este caso, los funcionarios de las instituciones, tanto en el Ejército como en la Fuerza Aérea, que han sido sorprendidos con droga, obviamente son personas que traicionaron su juramento y que deben ser castigados”, indicó.

En esta línea, el alcalde indicó que era necesario ampliar los mecanismos de control a los funcionarios públicos.

“Hay que extender las declaraciones de interés y patrimonio ojalá al 100% de los funcionarios públicos”, indicó.

Desbordes y hechos de violencia en Meiggs

En cuanto a los hechos de violencia que han ocurrido en el último tiempo en Meiggs, el alcalde fue tajante en señalar que el municipio no se limitará a interponer acciones judiciales simbólicas.

“Esto no es una querella por cumplir. Nosotros vamos a perseguir a esta gente y poner buenos abogados penalistas que no van a parar hasta que esta gente sea condenada”, afirmó.

En esta línea, continuó, “lo que sucede en las causas penales habitualmente es que se presentan querellas de este tipo, no se piden diligencia, no se mira cómo va la causa y termina archivada. Nosotros no vamos a permitir eso, no me van a tocar a mí a mis funcionarios de seguridad, y el que los toca, el que les pone un dedo encima, va a pagar las consecuencias".

Consultado sobre sus dichos ayer sobre una agresión que sufrieron guardias municiales, y en donde indicó que los responsables "más les vale mandarse a cambiar de Chile porque nos vamos a parar hasta que esta gente responda", el alcalde indicó que se refería “a estas personas, sean chilenas o extranjeras”.

“Es muy clara la cuña, y es un decir: la verdad que yo prefiero que se queden en Chile y quiero verlos condenados, yo los voy a perseguir por la agresión, por las lesiones, etc”. apuntó.

En cuanto a los operativos que ha realizado en la zona, Desbordes explicó que el municipio ha estado trabajando silenciosamente en el reforzamiento de la seguridad, y para esto se han hecho operativos diarios.

“ No hemos estado cacareando eso. No vamos a hacer anuncios hasta que no tengamos la musculatura necesaria para empezar a recuperar los espacios” , expresó.

En esta línea, la autoridad comunal destacó que la dotación de guardias municipales se ha duplicado, aunque aún así sigue siendo insuficiente.

“Ojalá llegar a los 2.000 el próximo año, pero con los 600 ya estoy teniendo más músculo para intervenir”, indicó.