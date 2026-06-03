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    ¿Arrau presidenciable? La inquietud que se levantó en el oficialismo tras la mención de Kast

    El Mandatario reconoció al nuevo ministro de Seguridad como uno de los nombres que podría tranformarse en abanderado del sector. En Chile Vamos sus dichos generaron preocupación y llamaron a no anticipar la discusión presidencial. La sucesión, en todo caso, es un asunto que es relevante para el Presidente, quien reforzó el punto esta jornada durante una cita con RN.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Que durante este domingo, en la antesala de su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast reafirmara que uno de sus objetivos es traspasar la banda presidencial alguien de su sector no sorprendió a nadie en el oficialismo.

    En varias ocasiones, desde la campaña presidencial, el hoy Mandatario ha sincerado esa posibilidad como una de sus apuestas más personales para medir el éxito de su administración. De hecho, es un punto que reforzó este miércoles durante una reunión que sostuvo con parlamentarios de RN, en el palacio presidencial de Cerro Castillo.

    Lo que sí descolocó a varios dirigentes del sector es que reconociera el nombre del ministro de Seguridad, Martín Arrau, como uno de los que se proyecta para asumir como candidato presidencial en 2029.

    En entrevista con CNN Chile, consultado sobre si veía el secretario de Estado como unos de los eventuales presidenciables, aseguró que “les veo pasta de presidenciable a varios y varias”.

    En esa línea añadió que -en ese listado- incluye a Arrau “y, obviamente, todos los que ejercen un cargo de liderazgo tienen una posibilidad real de presentarse ante la ciudadanía y postularse. Y eso no se lo voy a negar a nadie”.

    Tras la realización del primer cambio de gabinete, Arrau se transformó en una de las principales figuras del gobierno, por lo que, en el sector reconocen que una buena gestión en Seguridad lo posicionaría rápidamente como uno de los liderazgos para las próximas elecciones.

    Por lo mismo, lo dichos del Mandatario inquietaron a algunos en el oficialismo, particularmente en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli). Según apuntan en la coalición, más allá del nombre particular de Arrau, les preocupa que la elección presidencial empiece a ser tema con tanta anticipación, pues afirman que en el pasado eso ha significado desgastar inncesariamente a algunos liderazgos.

    Otros, en tanto, también hacen hincapié en que, considerando que aún no se han iniciado las conversaciones para las elecciones municipales de 2028 y un eventual pacto en el sector, es apresurado abrir la discusión presidencial en un contexto en el que -además- cada partido debería apostar por llevar su propio nombre.

    Al respecto, en conversación con CNN Chile, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), planteó que “me parece que Arrau tiene muchas cualidades para ser un buen candidato presidencial. Fue formado en la UDI, militó en la UDI, tuvo su primer cargo público estando en la UDI, por lo tanto ese ADN UDI se respira”.

    09/04/2026 - JORGE ALESSANDRI. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Así, agregó que “más allá de la broma, Arrau tiene un tremendo cargo, de alta responsabilidad, de harta exigencia, y que todo Chile está mirando si lo va a hacer bien. Y si sirven para algo los gobiernos es para asentar nuevos liderazgos y ahí veremos si Arrau es de los que llega, en tres años más, a ser un nuevo liderazgo”.

    Eso sí, advirtió que “si al Presidente Kast le va bien, podemos hablar de gobernador dos periodos, tres periodos. Si al Presidente Kast le va mal, por supuesto que esa idea se esfuma. Y donde tiene que irle bien: crecimiento económico y seguridad”.

    La senadora y presidenta de RN, Andrea Balladares, por su parte, planteó que “desde Renovación Nacional nuestra aspiración siempre es que sea un militante de nuestra casa y vamos a trabajar por eso. Creo que hay mucho ministro y parlamentario, y en el mundo polítco, alcaldes, que tienen todas las capacidades para poder enfrentar una elección. Creo que es muy pronto hablar de eso”.

    02-06-2026 ANDREA BALLADARES FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    En ese sentido, agregó que “hoy el Presidente nos convocó a un gobierno de emergencia y de unidad nacional (...). Para poder proyectarnos como sector político creo que es muy necesario superar la emergencia. Hoy día tenemos que concentrarnos en areas como seguridad y economía”.

    La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), también reforzó esa postura. “Creo que el Presidente fue prudente en este tema, porque así como responde por el ministro Arrau, también deja abierta la puerta para que haya otros liderazgos que puedan aparecer. Ahora, hoy día no es el momento de abrir esa discusión, es un tema que recién debería empezar a conversarse en dos años más para la elección municipal”.

    10-04-2026 XIMENA OSSANDON FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Y advirtió: “Antes de eso, no tiene sentido y te arriesgas a perder buenos nombres”.

    La jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, en tanto, si bien planteó que “comparto que el principal éxito para nuestras ideas y para el país es que exista continuidad (...). En cuanto a quien se perfila como presidenciable, el minsitro Arrau y otros líderes del sector son buenas cartas, pero la historia reciente nos ha demostrado que los candidatos presidenciable que parten muy anticipadamente no terminan la carrera en forma exitosa“.

    El diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, apuntó a que “todos aspiramos a que la continuidad de este gobierno permanezca en nuestro sector (...). Sin embargo, es apresurado abrir hoy una discusión sobre quién debe recibir la banda presidencial dentro de cuatro años. La preocupación debe estar en cumplir los compromisos asumidos con los chilenos en materia de seguridad, crecimiento económico y calidad de vida”.

    11 JULIO 2023 RETRATO AL DIPUTADO JORGE GUZMAN. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

    “Las candidaturas no se construyen por designación ni por especulación anticipada”, recalcó.

    Más allá de las declaraciones, el nombre de Arrau también ha sido motivo de conversaciones informales. A modo de broma, son varios los dirigentes de Chile Vamos que comentan que -según algunos estudios de opinión pública- los políticos que tienen calvicie -como es el caso del titular de Seguridad- tienden a tener menos popularidad como candidatos presidenciales. Por la tanto, apuntan a que tiene menores opciones de imponerse en elecciones.

    Más sobre:OficialismoLa Tercera PMJosé Antonio KastLa MonedaMartín Arrau

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