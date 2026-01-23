SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Desde camiones a comida: el apoyo de los privados a zonas afectadas por el fuego

    Grupos empresariales se han organizado y han hecho donaciones a regiones afectadas por los incendios, como Ñuble, el Biobío y La Araucanía.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Desde Banco de Chile salieron en ayuda de los damnificados.

    Fue el domingo pasado cuando la Fundación Luksic -ligada al controlador del grupo Quiñenco, Andrónico Luksic- se puso en contacto con autoridades regionales, entre ellas la comuna de Penco, para prestarles ayuda por los incendios que están afectando a la zona centro-sur y que llevan un saldo de 20 muertos y 50 mil hectáreas quemadas.

    Así como la Fundación Luksic, diversas iniciativas de privados han surgido para salir en apoyo a las comunas, especialmente Penco, considerando que es la más dañada en cantidad de fallecidos y además partes de esa zona -como Lirquén- están con cerca de un 90% quemados. Esto además en un contexto en que el propio alcalde de Penco, Rodrigo Vera, y el presidente electo José Antonio Kast han llamado a hacer una alianza público-privada para salir en apoyo.

    Lirquén tras los incendios. Pedro Rodriguez / LA TERCERA

    La Fundación Luksic aportó a Penco con un generador eléctrico y combustible para apoyar con el corte de suministro. También se dispuso de un camión aljibe con una capacidad de 35 mil litros, disponible desde el lunes. El miércoles llegaron otros cuatro camiones aljibe a sectores como Lirquén.

    Además, la Fundación Te Apoyamos -también ligada a los Luksic- ha prestado apoyo con una visita a terreno y kits de colchones con almohadas y frazadas a los damnificados en el Gimnasio Municipal de Penco, y pañales y toallas húmedas para adultos mayores en la Casa del Adulto Mayor de la comuna. Otra ayuda fue en Tomé (Biobío), donde entregaron luces solares a vecinos de Punta Parra, además de 800 toldos, 50 baños químicos y 10 duchas.

    En la Municipalidad de Concepción dicen que ha salido en su ayuda la empresa de demolición CMX, que ha colaborado con camiones y máquinas. Y en cuanto a alimentación, han prestado colaboración empresas como McDonald’s, Juan Maestro, Nemo Chile, y el restaurante Lü Vegetariano, entre otros.

    En Penco dicen que han tenido ayuda de privados como Sodimac que ha colaborado con materiales, INTIME de ropa interior, Wallmart que ha proporcionado alimentación, al igual que PF. También ha colaborado el Puerto de Lirquén con espacio para los vehículos y con maquinaria para remoción de escombros.

    Apoyo a damnificados. Cortesía / Finde LT

    En esa comuna también dicen que otros municipios les han colaborado, como por ejemplo Puente Alto, que envió comida de centros de acopio al igual que La Pintana. Desde Calera de Tango colaboraron con generadores, y en La Pintana, con 7 camiones.

    Otra iniciativa es la impulsada por el Desafío Levantemos Chile junto al Banco de Chile, que busca recolectar 20 mil millones de pesos y han hecho un llamado a clientes y diversas plataformas a donar dinero. La iniciativa Desafío Levantemos Chile también ha donado viviendas a damnificados que perdieron sus casas.

    Desde Cencosud la plataforma de centros comerciales activó centros de acopio además artículos esenciales como alimentos y agua. Mientras que desde la CCU -encargada de bebestibles- han entregado 82 mil litros de agua para hidratación, los que se destinaron a bomberos y a familias afectadas.

    Más sobre:IncendiosZonacentrosurEmpresas privadas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a acusado de provocar uno de los incendios en Concepción: usaba cocina en mal estado

    De Siches a Cordero: la disímil performance de los independientes del gobierno de Boric

    El camino a contrarreloj de Ximena Lincolao para tomar el Ministerio de Ciencia: “En este minuto mi proceso es escuchar y aprender”

    Historial de críticas contra legisladores de izquierda y derecha abre flanco delicado a Poduje en el Congreso

    Qué es y cómo funcionaría el Consejo de Paz, la alternativa de Trump a la ONU

    Gobierno inicia instalación de viviendas de emergencia en Biobío y Ñuble tras incendios forestales

    Lo más leído

    1.
    Senador Castro (PS) solicita a Contraloría pronunciarse frente a la suspensión de la Ley Ricarte Soto

    Senador Castro (PS) solicita a Contraloría pronunciarse frente a la suspensión de la Ley Ricarte Soto

    2.
    Glaciar Pío XI concentra atención científica al ganar más de 10 kilómetros de hielo en los últimos 70 años

    Glaciar Pío XI concentra atención científica al ganar más de 10 kilómetros de hielo en los últimos 70 años

    3.
    CDE versus Poduje: la demanda civil del Fisco que persigue al nuevo ministro de Vivienda

    CDE versus Poduje: la demanda civil del Fisco que persigue al nuevo ministro de Vivienda

    4.
    Llegó la hora de Luis Hermosilla: Fiscalía cierra investigación de caso Factop-Audio y alista acusación

    Llegó la hora de Luis Hermosilla: Fiscalía cierra investigación de caso Factop-Audio y alista acusación

    5.
    Detienen a acusado de provocar uno de los incendios en Concepción: usaba cocina en mal estado

    Detienen a acusado de provocar uno de los incendios en Concepción: usaba cocina en mal estado

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Detienen a acusado de provocar uno de los incendios en Concepción: usaba cocina en mal estado
    Chile

    Detienen a acusado de provocar uno de los incendios en Concepción: usaba cocina en mal estado

    De Siches a Cordero: la disímil performance de los independientes del gobierno de Boric

    El camino a contrarreloj de Ximena Lincolao para tomar el Ministerio de Ciencia: “En este minuto mi proceso es escuchar y aprender”

    Informe de la Dipres alerta por envejecimiento de la población y que gasto en Salud representará el 12% del PIB al 2050
    Negocios

    Informe de la Dipres alerta por envejecimiento de la población y que gasto en Salud representará el 12% del PIB al 2050

    Kast definió a los subsecretarios que acompañarán a Tomás Rau en el Ministerio del Trabajo

    A menos de 50 días del fin del gobierno de Boric, proyectos en evaluación ambiental suman US$91.111 millones

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio
    Tendencias

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    “Nos volveremos a encontrar”: Lucas Cepeda se despide de Colo Colo tras su fichaje en Elche
    El Deportivo

    “Nos volveremos a encontrar”: Lucas Cepeda se despide de Colo Colo tras su fichaje en Elche

    “Va a ser una recuperación lenta y dolorosa”: Ruy Barbosa está en Chile y ya fue operado luego de su accidente en el Dakar

    Buscaban a denunciados por abuso sexual: barristas de Alianza Lima invaden entrenamiento y agreden a jugadores

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records
    Cultura y entretención

    Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records

    Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera musical en el Gran Arena Monticello

    “Vinos & vinilos”: escucha lo nuevo de Ana Tijoux junto a DJ Dacel

    Qué es y cómo funcionaría el Consejo de Paz, la alternativa de Trump a la ONU
    Mundo

    Qué es y cómo funcionaría el Consejo de Paz, la alternativa de Trump a la ONU

    Hamas condena la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz para Gaza: “Contradice el principio de justicia”

    Avanza en el Parlamento venezolano ley que abre la explotación petrolera al sector privado

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer