Desde camiones a comida: el apoyo de los privados a zonas afectadas por el fuego

Fue el domingo pasado cuando la Fundación Luksic -ligada al controlador del grupo Quiñenco, Andrónico Luksic- se puso en contacto con autoridades regionales, entre ellas la comuna de Penco, para prestarles ayuda por los incendios que están afectando a la zona centro-sur y que llevan un saldo de 20 muertos y 50 mil hectáreas quemadas.

Así como la Fundación Luksic, diversas iniciativas de privados han surgido para salir en apoyo a las comunas, especialmente Penco, considerando que es la más dañada en cantidad de fallecidos y además partes de esa zona -como Lirquén- están con cerca de un 90% quemados . Esto además en un contexto en que el propio alcalde de Penco, Rodrigo Vera, y el presidente electo José Antonio Kast han llamado a hacer una alianza público-privada para salir en apoyo.

Lirquén tras los incendios. Pedro Rodriguez / LA TERCERA

La Fundación Luksic aportó a Penco con un generador eléctrico y combustible para apoyar con el corte de suministro. También se dispuso de un camión aljibe con una capacidad de 35 mil litros, disponible desde el lunes. El miércoles llegaron otros cuatro camiones aljibe a sectores como Lirquén .

Además, la Fundación Te Apoyamos -también ligada a los Luksic- ha prestado apoyo con una visita a terreno y kits de colchones con almohadas y frazadas a los damnificados en el Gimnasio Municipal de Penco, y pañales y toallas húmedas para adultos mayores en la Casa del Adulto Mayor de la comuna. Otra ayuda fue en Tomé (Biobío), donde entregaron luces solares a vecinos de Punta Parra, además de 800 toldos, 50 baños químicos y 10 duchas .

En la Municipalidad de Concepción dicen que ha salido en su ayuda la empresa de demolición CMX, que ha colaborado con camiones y máquinas. Y en cuanto a alimentación, han prestado colaboración empresas como McDonald’s, Juan Maestro, Nemo Chile, y el restaurante Lü Vegetariano, entre otros.

En Penco dicen que han tenido ayuda de privados como Sodimac que ha colaborado con materiales, INTIME de ropa interior, Wallmart que ha proporcionado alimentación, al igual que PF. También ha colaborado el Puerto de Lirquén con espacio para los vehículos y con maquinaria para remoción de escombros.

Apoyo a damnificados. Cortesía / Finde LT

En esa comuna también dicen que otros municipios les han colaborado, como por ejemplo Puente Alto, que envió comida de centros de acopio al igual que La Pintana. Desde Calera de Tango colaboraron con generadores, y en La Pintana, con 7 camiones.

Otra iniciativa es la impulsada por el Desafío Levantemos Chile junto al Banco de Chile, que busca recolectar 20 mil millones de pesos y han hecho un llamado a clientes y diversas plataformas a donar dinero. La iniciativa Desafío Levantemos Chile también ha donado viviendas a damnificados que perdieron sus casas.

Desde Cencosud la plataforma de centros comerciales activó centros de acopio además artículos esenciales como alimentos y agua. Mientras que desde la CCU -encargada de bebestibles- han entregado 82 mil litros de agua para hidratación, los que se destinaron a bomberos y a familias afectadas.