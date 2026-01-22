SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Kast visita zonas afectadas por incendios y evita confrontación con el gobierno

    El presidente electo viajó a Ñuble y el Biobío junto a su ministro de Vivienda, Iván Poduje. No se cruzó con el Presidente Gabriel Boric, que también viajó a la zona, y se abstuvo de cuestionar el despliegue del Ejecutivo.

    Por 
    Luciano Jiménez
    José Antonio Kast en zona afectada por incendios

    Este miércoles, a un día de haber presentado a su gabinete, el presidente electo José Antonio Kast, viajó a las zonas afectadas por los incendios de la zona centro sur (Ñuble, Bíobio y La Araucanía).

    El mandatario electo viajó por tierra junto a su futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y al cierre de esta edición estaba llegando a Penco, la comuna más afectada y con mayor cantidad de muertos. Se estima que el sector portuario de Lirquén estaría un 90% destruido.

    Tras visitar Penco, el presidente electo tenía contemplado cerrar la jornada en Concepción donde se quedaría hasta el jueves.

    José Antonio Kast en zona afectada por incendios

    Agenda paralela a Boric

    Kast optó por trasladarse por tierra a la zona siniestrada para ir parando en cada zona punto y tomar contacto con la gente y autoridades.

    En su equipo recalcaban que la idea del viaje era conocer in situ la emergencia, pero sin interrumpir las labores de combate al incendio y de limpieza de escombros.

    La visita se produjo en simultáneo al viaje que realizó el Presidente Gabriel Boric a la zona, pero no hubo una reunión entre ambos.

    El equipo de Kast descartó un encuentro con el mandatario o quedarse más allá del tiempo programado para evitar que se genere la percepción de un cogobierno.

    Hasta el minuto, la relación con La Moneda ha sido buena, dicen en republicanos, por lo que no sería prudente arruinarlo intentando imponer medidas en paralelo a la gestión que realiza el gobierno que hasta el 11 de marzo es el responsable administrativo del despliegue.

    En Bulnes Kast visitó la localidad de Libuy, donde pudo conversar junto a Poduje con diversos vecinos. También dialogó con equipos de ayuda y de bomberos.

    En esa comuna realizó un punto de prensa donde recalcó que “esperamos que el Parlamento nos apoye cuando nos toque trabajar por la reconstrucción y que todos los funcionarios públicos nos colaboren, más allá de diferencias que podamos haber tenido en el pasado o que podamos seguir teniendo”.

    La frase recordó a la discusión presupuestaria en la que parte de la derecha ha sugerido congelar el alza de sueldos de funcionarios públicos a cambio de usar esas platas en la reconstrucción.

    Además recalcó que “hoy la emergencia le corresponde al actual gobierno, pero la reconstrucción va a recaer en nuestro gobierno. Por lo tanto, hoy apoyemos en la emergencia y después pediremos apoyo para la reconstrucción”.

    En Penco llegó hasta el gimnasio municipal de Lirquén donde comenzó las actividades en terreno. Ahí se juntó con el alcalde de Penco,Rodrigo Vera, quien ha sido particularmente crítico con el manejo que el gobierno de Boric ha hecho a la emergencia. Pero lo cierto es que descartó una reunión protocolar con el alcalde en las dependencias de la municipalidad, ya que es mejor ir directamente a terreno.

    Parte del petitorio que se entregó en Penco es la designación de un ministro enlace o un delegado de reconstrucción con el que puedan establecer diálogos para darle continuidad al proceso que comenzará el gobierno de Boric.

    En el documento -al que tuvo acceso este diario- se hablaba de una coordinación interministerial, priorización técnica de inversiones, transferencias directas desde la Subdere, refuerzo de Carabineros y PDI y una agilización en la reconstrucción.

    La gira de Kast tenía contemplado más que nada recopilar información y hablar con autoridades para actualizar los datos.

    El objetivo, dicen, es preparar el plan y objetivos de la reconstrucción, y que es el gobierno de Boric el actual responsable de la emergencia.

    Kast sobre la gestión de gobierno: “No corresponde calificar hoy”

    Kast también pudo conversar con pymes del área forestal que perdieron sus negocios. Además, tuvo palabras de aprecio para Bomberos y los alcaldes de la zona.

    En sus discursos, en todo caso, evitó criticar al gobierno: “No me corresponde a mí, hoy día, calificar si lo han hecho bien o mal. A nosotros nos interesa que las cosas se hagan. Podríamos gastar mucho tiempo en decir lo que no se hizo, o también en felicitar por lo que se hizo. Pero hoy día necesitamos ayuda”.

    José Antonio Kast en Bulnes.

    Lo cierto es que Kast ya sostuvo una reunión telemática con varias autoridades regionales el pasado domingo, ya que corresponderá a su gabinete enfocarse en las labores de reconstrucción.

    Los republicanos han propuesto promover una alianza público-privada. De hecho, así lo dijo Kast en su punto de prensa. “Lo que podemos hacer hoy es recorrer y darnos cuenta de lo importante que es la colaboración público-privada. Hoy día lo conversábamos con el comandante de bomberos: el mundo privado tiene una capacidad instalada que nosotros tenemos que reconocer y pedirles que nos sigan apoyando a los que estamos en el sector público”, dijo.

    Otros recalcan que existe la probabilidad -que no está definida- de una nueva visita el sábado por parte de Poduje, y el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.

    Kast visita zonas afectadas por incendios y evita confrontación con el gobierno

