Por tierra y en paralelo a viaje de Boric: Así será la visita de Kast a Penco

En el gimnasio municipal de Lirquén -que sirve como centro de acopio- partirá la visita q ue el presidente electo José Antonio Kast realizará este miércoles a Penco , en el marco de los incendios que afectan a la zona centro sur del país.

La comuna es la más afectada y con más muertos por el incendio, y se estima que el sector portuario de Lirquén estaría con cerca de un 90% destruido.

Kast llegará a la zona acompañado de su futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, y hasta el cierre de esta edición no tenía contemplado reunirse en la zona con el Presidente Gabriel Boric, quien viajó más temprano.

El periplo de Kast partirá a las 16 horas cuando arribe a Bulnes, a las 18:30 se espera que llegue a Penco mientras que a las 21 horas estará en Concepción.

20/01/2026 - LIRQUEN - Fotos: Pedro Rodriguez / La Tercera Pedro Rodriguez

Kast llegará por tierra a la zona y plantea ir parando en diversos puntos afectados por los incendios de Ñuble y Bíobio. En su equipo recalcan que la idea es no interrumpir las labores de combate al incendio y de limpieza de escombros .

El diseño del equipo de Kast descartó un encuentro con el mandatario o quedarse más allá del tiempo programado para evitar que se genere la percepción de un cogobierno.

Hasta el minuto la relación con La Moneda por el tema de vivienda ha sido buena, dicen en republicanos, por lo que no sería prudente arruinarlo intentando imponer medidas.

20/01/2026 - LIRQUEN - Fotos: Pedro Rodriguez / La Tercera Pedro Rodriguez

En ese sentido, la gira de Kast tiene contemplado más que nada recopilar información y hablar con autoridades para actualizar los datos. El objetivo, dicen, es preparar el plan y objetivos de la reconstrucción, y que es el gobierno de Boric el actual responsable de la emergencia .

Están contempladas reuniones con autoridades de allá, entre ellas el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, quien ha sido particularmente crítico con el manejo que el gobierno de Boric ha hecho a la emergencia. Lo cierto es que Kast ya sostuvo una reunión telemática con varias autoridades regionales el pasado domingo, ya que corresponderá a su gabinete enfocarse en las labores de reconstrucción.

Quienes han sabido de la visita sostienen que ya se descartó una reunión protocolar con el alcalde en las dependencias de la municipalidad, ya que es mejor ir directamente a terreno. Además, podría estar también allí presente el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman. Otros recalcan que existe la probabilidad -que no está definida- de una nueva visita el sábado por parte de Poduje, y el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.

De todas maneras, parte del petitorio que se quiere entregar en Penco es la designación de un ministro enlace o un delegado de reconstrucción con el que puedan establecer diálogos para darle continuidad al proceso que comenzará el gobierno de Boric.