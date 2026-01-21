SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Por tierra y en paralelo a viaje de Boric: Así será la visita de Kast a Penco

    El presidente electo arribará a la zona afectada por incendios junto al futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje. No está contemplado que se reúna con el Presidente Gabriel Boric, quien llegó antes a la zona.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Kast, junto a sus ministras Mara Sedini (Segegob) y María Jesús Wulf (Desarrollo Social). Atrás Iván Poduje (Vivienda y Urbanismo).

    En el gimnasio municipal de Lirquén -que sirve como centro de acopio- partirá la visita que el presidente electo José Antonio Kast realizará este miércoles a Penco, en el marco de los incendios que afectan a la zona centro sur del país.

    La comuna es la más afectada y con más muertos por el incendio, y se estima que el sector portuario de Lirquén estaría con cerca de un 90% destruido.

    Kast llegará a la zona acompañado de su futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, y hasta el cierre de esta edición no tenía contemplado reunirse en la zona con el Presidente Gabriel Boric, quien viajó más temprano.

    El periplo de Kast partirá a las 16 horas cuando arribe a Bulnes, a las 18:30 se espera que llegue a Penco mientras que a las 21 horas estará en Concepción.

    20/01/2026 - LIRQUEN - Fotos: Pedro Rodriguez / La Tercera Pedro Rodriguez

    Kast llegará por tierra a la zona y plantea ir parando en diversos puntos afectados por los incendios de Ñuble y Bíobio. En su equipo recalcan que la idea es no interrumpir las labores de combate al incendio y de limpieza de escombros.

    El diseño del equipo de Kast descartó un encuentro con el mandatario o quedarse más allá del tiempo programado para evitar que se genere la percepción de un cogobierno.

    Hasta el minuto la relación con La Moneda por el tema de vivienda ha sido buena, dicen en republicanos, por lo que no sería prudente arruinarlo intentando imponer medidas.

    20/01/2026 - LIRQUEN - Fotos: Pedro Rodriguez / La Tercera Pedro Rodriguez

    En ese sentido, la gira de Kast tiene contemplado más que nada recopilar información y hablar con autoridades para actualizar los datos. El objetivo, dicen, es preparar el plan y objetivos de la reconstrucción, y que es el gobierno de Boric el actual responsable de la emergencia.

    Están contempladas reuniones con autoridades de allá, entre ellas el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, quien ha sido particularmente crítico con el manejo que el gobierno de Boric ha hecho a la emergencia. Lo cierto es que Kast ya sostuvo una reunión telemática con varias autoridades regionales el pasado domingo, ya que corresponderá a su gabinete enfocarse en las labores de reconstrucción.

    Quienes han sabido de la visita sostienen que ya se descartó una reunión protocolar con el alcalde en las dependencias de la municipalidad, ya que es mejor ir directamente a terreno. Además, podría estar también allí presente el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman. Otros recalcan que existe la probabilidad -que no está definida- de una nueva visita el sábado por parte de Poduje, y el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.

    De todas maneras, parte del petitorio que se quiere entregar en Penco es la designación de un ministro enlace o un delegado de reconstrucción con el que puedan establecer diálogos para darle continuidad al proceso que comenzará el gobierno de Boric.

    Más sobre:PencoJosé Antonio KastIncendiosZona centro surLa Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vallejo defiende gestión del gobierno de cuestionamientos de Kast y Campos

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista

    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal

    Elizalde y Alvarado abrirán ronda de bilaterales entre ministros de Boric y Kast

    Fiscal regional Barros y persecutores Jacir y Cabrera se suman al juego de tronos para quedarse con la Centro Norte

    Alzar secreto bancario y escéptica del cierre de fronteras: las definiciones de Steinert antes de llegar al gabinete de Kast

    Lo más leído

    1.
    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    2.
    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    3.
    May Chomali (Ind), ministra de Salud: la doctora especialista en innovación digital

    May Chomali (Ind), ministra de Salud: la doctora especialista en innovación digital

    4.
    Alzar secreto bancario y escéptica del cierre de fronteras: las definiciones de Steinert antes de llegar al gabinete de Kast

    Alzar secreto bancario y escéptica del cierre de fronteras: las definiciones de Steinert antes de llegar al gabinete de Kast

    5.
    Comisión de Seguridad aprobó proyecto de ley que impulsa agravantes contra personal de Gendarmería

    Comisión de Seguridad aprobó proyecto de ley que impulsa agravantes contra personal de Gendarmería

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Olympique de Marsella vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Olympique de Marsella vs. Liverpool en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Slavia Praga vs. Barcelona en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Slavia Praga vs. Barcelona en TV y streaming

    Vallejo defiende gestión del gobierno de cuestionamientos de Kast y Campos
    Chile

    Vallejo defiende gestión del gobierno de cuestionamientos de Kast y Campos

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise en TV y streaming

    Elizalde y Alvarado abrirán ronda de bilaterales entre ministros de Boric y Kast

    Jorge Quiroz pone fecha a la reforma tributaria y prepara batería de medidas para marzo
    Negocios

    Jorge Quiroz pone fecha a la reforma tributaria y prepara batería de medidas para marzo

    El intenso día después de Quiñenco: una jornada plena de directorios extraordinarios para reemplazar a Francisco Pérez Mackenna

    Bethia vende casi $80 mil millones en acciones de Falabella

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista
    Tendencias

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista

    ¿Por qué se descarriló el tren en Adamuz? Las pistas que encontró la investigación hasta ahora

    Qué opciones militares “decisivas” evalúa Trump contra Irán en medio de la ola de protestas en el país

    El palo de Lucero a Colo Colo por la hinchada de la U: “Lidera el ranking de asistencia; siempre juega con 40 mil personas”
    El Deportivo

    El palo de Lucero a Colo Colo por la hinchada de la U: “Lidera el ranking de asistencia; siempre juega con 40 mil personas”

    ¿Tiene la U la mejor delantera del fútbol chileno? El intenso debate que desatan los arribos de Lucero, Rivero y Vargas

    ¿Más entradas? Hinchas cruzados agotan localidades de la UC para la final de la Supercopa y ANFP evalúa aumento de aforo

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal
    Cultura y entretención

    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal

    Entre comediantes y estrellas del género urbano: los eventos solidarios por los incendios en el sur

    “Aún es surreal, no me cabe en la cabeza”: el camino de Matapanki al Festival de Berlín

    Trump en Davos: Presidente de EE.UU. dice que “no usará la fuerza” contra Groenlandia, pero pide “negociaciones inmediatas”
    Mundo

    Trump en Davos: Presidente de EE.UU. dice que “no usará la fuerza” contra Groenlandia, pero pide “negociaciones inmediatas”

    Trump afirma que EE.UU. es “el único capaz de proteger Groenlandia” y pide negociaciones para comprarla

    Parlamento Europeo paraliza la aprobación del pacto comercial con Mercosur y lo lleva al Tribunal de Justicia de la UE

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar